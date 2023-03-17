Все было готово еще в январе. Самолет "Мрія" перед полномасштабной войной планировали отправить в Германию, – Bild

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину самолет Ан-225 "Мрія" запланировали отправить в Германию, но в последний момент пришел отказ. Об этом сообщает Bild.

Как отмечают журналисты, немецкий международный аэропорт Лейпциг/Галле подготовил все для спасения самолета за месяц до полномасштабного вторжения РФ. Место для парковки было предоставлено с 26 января 2022 года.

Представитель аэропорта Уве Шухарт сообщил, что перемещение Ан-225 "Мрія" и Ан-124 "Руслан" было запланировано на 25 февраля. Решение утвердили 21 февраля, а обсуждения проходили за несколько недель до этого.

Капитан "Мрії" Дмитрий Антонов заявил, что экипаж и пилоты сидели в полностью заправленном самолете вечером перед началом полномасштабной войны, но "по указанию высшего руководства" им не было позволено взлетать.

Как отмечает Bild, спутниковые снимки аэродрома в Гостомеле свидетельствуют о том, что самые важные самолеты намеренно оставили под ударом, ведь другое воздушное судно, которое не использовалось много лет, уцелело.

Капитан сказал: "Те, кто приезжал на аэродром, точно знали, какие самолеты исправны, а какие первыми надо было сбить".

Напомним, 27 февраля 2022 года стало известно, что из-за российских обстрелов аэропорта в Гостомеле Киевской области было сожжен самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрія".

В апреле 2022 года концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова.

А в октябре Служба безопасности Украины сообщила о расследовании обстоятельств уничтожения "Мрії". В частности, следствие заинтересовалось, почему руководство госпредприятия не приняло все необходимые меры для сохранения самолета.

10 марта 2023 года СБУ официально заявила об объявлении подозрений по делу уничтожения "Мрії" бывшим гендиректору ГП "Антонов", его заместителю и начальнику подразделения по авиабезопасности. По данным следствия, перед полномасштабной войной они не допустили украинских военных на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите.