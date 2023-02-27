Буде потужнішим та легшим. В ДП "Антонов" розповіли про роботу над новим літаком "Мрія"

Авіаконструктори ДП "Антонов" вже працюють над розробкою нової версії літака "Мрія" — повітряне судно створять на основі брата-близнюка борту, який знищили російські окупанти. Про це повідомив генеральний конструктор підприємства Владислав Власик в ефірі загальнонаціонального марафону.

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За його словами, зовні майбутній літак не відрізнятиметься від минулого Ан-225 до руйнування. Однак всередині це буде абсолютно нове повітряне судно із найсучаснішим обладнанням. Нова "Мрія" буде ще потужнішою й легшою за попередню щонайменше на 10 тонн, що дозволить літаку збільшити вантажність і дальність.

"Зараз йде стадія проєктування, вже сформували попередній технічний вид оновленого літака. Ми розуміємо, що літак Ан-225 повинен бути модернізованим, тобто відновлювати його в тому стані, в якому він був, це недоцільно і недоречно", — сказав Власик.

Він додав, що створити нову "Мрію" буде дуже дорого, але міжнародні донори готові виділити кошти для цього.

"Відбудова "Мрії" — це і є відбудова країни. Як тільки "Мрію" буде відбудовано, ми зможемо сказати, що українська авіаційна промисловість і взагалі потужність України – відбудована", — сказав конструктор.

Також Власик розповів, що наразі фахівці проводять демонтаж фюзеляжу зруйнованого літака та шукають уцілілі деталі й елементи конструкції, щоб використати їх у новому літаку.

Нагадаємо, рік тому, 27 лютого 2022 року, стало відомо, що через російський обстріл аеропорту в Гостомелі Київської області було спалено найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія". Вже у квітні в ДП "Антонов" заявили про підготовку плану до відновлення повітряного судна. Пізніше вартість будівництва літака оцінювали в 500 млн євро.

У жовтні Служба безпеки України повідомила про розслідування обставин знищення "Мрії". Зокрема, слідство зацікавилося, чому чому керівництво ДП "Антонов" не вжило усіх необхідних заходів для збереження літака.