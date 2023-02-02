"Мрія" з'явиться у Microsoft Flight Simulator

ДП "Антонов" та корпорація Microsoft уклали ліцензійний договір на право використання торговельної марки Ан-225 "Мрія". Легендарний український літак, який був знищений російськими військовими, з'явиться в новій версії Microsoft Flight Simulator.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це 2 лютого повідомила пресслужба ДП.

Додати новий літак у гру — ініціатива Microsoft. Розробники відтворили Ан-225 у вигляді, максимально наближеному до оригіналу. У Microsoft Flight Simulator гравці зможуть відчути себе пілотом унікального літака "Антонов".

Голова програми Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман зазначив, що має намір запустити цю версію саме на річницю руйнування літака, до 27 лютого.

"Наше бажання – зробити все можливе для відновлення Ан-225. Ми плануємо перераховувати кошти ДП "АНТОНОВ", яке буде відбудовувати цей потужний літак", — підкреслив Ньюман.

Командир екіпажу Ан-225, шеф-пілот Дмитро Антонов вже протестував нову гру від Microsoft, сказавши: "Сьогодні я щасливий вітати Вас на борту найбільшого в світі транспортного літака Ан-225 "Мрія" у грі Microsoft Flight Simulator! Ми щиро вдячні всім, хто допомагає нам у відновленні цього славетного велетня"

Нагадаємо, Російські війська обстріляли аеропорт "Антонов" у Гостомелі Київської області 27 лютого, тоді в результаті удару згорів один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".

При цьому літаки Ан-124-100 "Руслан" вдалося врятувати. Один із них ще перед вторгненням відлетів до Малайзії, другий перебуває в Киргизстані, третій в одній із країн Європейського Союзу.

Згодом стало відомо, що "Антонов" збирається добудувати нову "Мрію" у секретному місці.