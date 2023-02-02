"Мрия" появится в Microsoft Flight Simulator

ГП “Антонов” и корпорация Microsoft заключили лицензионный договор на право использования торговой марки Ан-225 "Мрия". Легендарный украинский самолет, уничтоженный российскими военными, появится в новой версии Microsoft Flight Simulator.

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Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба ГП.

Добавить новый самолет в игру – инициатива Microsoft. Разработчики воспроизвели Ан-225 в виде, максимально приближенном к оригиналу. В Microsoft Flight Simulator игроки смогут почувствовать себя пилотом уникального самолета "Антонов".

Глава программы Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман отметил, что планирует запустить эту версию именно на годовщину разрушения самолета до 27 февраля.

"Наше желание сделать все возможное для восстановления Ан-225. Мы планируем перечислять средства ГП "АНТОНОВ", которое будет отстраивать этот мощный самолет", — подчеркнул Ньюман.

Командир экипажа Ан-225, шеф-пилот Дмитрий Антонов уже протестировал новую игру от Microsoft, сказав: "Сегодня я счастлив поздравлять Вас на борту крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" в игре Microsoft Flight Simulator! Мы искренне благодарны всем, кто помогает нам в восстановлении этого славного великана".

Напомним, Российские войска обстреляли аэропорт "Антонов" в Гостомеле Киевской области 27 февраля, тогда в результате удара сгорел один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрія" .

При этом самолеты Ан-124-100 "Руслан" удалось спасти. Один из них еще перед вторжением улетел в Малайзию, второй находится в Кыргызстане, третий в одной из стран Европейского Союза.

Впоследствии стало известно, что "Антонов" намерен достроить новую "Мрию" в секретном месте.