Києво-Могилянську академію оштрафували через недопуск інспекторів на будмайданчик: університет заявляє про тиск з боку влади

Національний університет "Києво-Могилянська академія" не пустив інспекторів Державної інспекції архітектури та містобудування на майданчик, де відбувається реставрація келій Братського монастиря, за що отримав штраф у розмірі 181,68 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зазначається, що для проведення позапланової перевірки інспектори Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) не були допущені до обʼєкту архітектурно-будівельного контролю.

"Йдеться про 200-річні братські келії Братського монастиря, що розташовані на території Національний університет "Києво-Могилянська академія" НаУКМА у Києві", - уточнюють у Мінвідновленні.

Повідомляється, що згідно з відомостями єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на обʼєкті триває реставрація з пристосуванням під навчальні та службові приміщення.

"Водночас, перевірити це неможливо через повторний недопуск інспекторів, які діють на підставі припису про усунення порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил", - зауважують в Мінвідновленні.

Там додають, що у зв’язку з повторним недопущенням посадових осіб ДІАМ на об’єкт будівництва прийнято рішення щодо винесення постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності у розмірі 181 680 грн.

Університет подаватиме до суду

Як повідомляє "Економічна правда" у Києво-Могилянській академії вважають штраф безпідставним і оскаржуватимуть його у судовому порядку.

У навчальному закладі пояснюють недопуск представників ДІАМ до території реставрації братських келій незаконністю дій інспекції, що пов'язують із тиском на них зі сторони влади, зокрема голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк та міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

"Ми не маємо нічого проти перевірок і готові допускати всіх, але якщо це відбувається згідно з чинним законодавством", - зауважили у пресслужбі НаУКМА.