На Либідській у Києві розпочинають реконструкцію легендарної будівлі "Літаюча тарілка" (ФОТО)

Памʼятка архітектури "Літаюча тарілка" на Либідській у Києві збереже свою автентичність та функцію поряд з проєктом ТРЦ. У даний час згідно з проєктом реставрації та виданого раніше дозволу проводяться ремонтно-реставраційні роботи.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що Державна інспекція архітектури та містобудування України видала відповідний дозвіл на реконструкцію нежитлових будівель в ТРЦ.

Що саме реконструюють?

Як зауважують у Мінінфраструктурі, об’єкт проєктування розташований у безпосередній близькості до пам'ятки архітектури та монументального мистецтва місцевого значення "Будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації (Український інститут науково-технічної експертизи та інформації - УкрІНТЕІ), відома як споруда "Літаюча тарілка", побудована у стилі радянського архітектурного модернізму.

У 2020 році будівля була внесена до переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

Відповідно до проєкту декілька будівель за пам’яткою (які історично приєднані до неї, примикають та розташовані поруч і не є об’єктами культурної спадщини) об'єднуються в одну будівлю, що створюють внутрішній ансамбль через забудову внутрішнього простору.

Фото: Андрій Шурпенков Фото: Андрій Шурпенков Фото: Андрій Шурпенков Фото: Андрій Шурпенков Фото: Андрій Шурпенков

З чого все починалось?

Щодо отримання дозволу та виконання таких робіт замовник (ТОВ "Проспект") звертався в ДІАМ ще на початку 2022 року. Тоді отримав відмову через суттєві зауваження: відсутність погодження органу з охорони культурної спадщини, відсутність інформації про машино-місця в тому числі для МГН, відсутність кругового під’їзду до будівлі пожежних машин, зауваження щодо зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаменту, не запроектовані споруди цивільного захисту, відсутність необхідних технічних висновків та інші.

Зрештою, всі недоліки було усунуто, замовник отримав необхідні погодження, привів у відповідність документи та звернувся повторно за отримання дозволу, який було видано інспекторами ДІАМ.

Що буде з "тарілкою"?

Будівля "тарілки", на якій в даний час згідно з проєктом реставрації та виданого раніше дозволу, проводяться ремонтно-реставраційні роботи, буде повністю збережена без зміни головного фасаду, композиційної об’ємності трьох різно-великих форм, лінзоподібного об’єму з планувальною схемою та функціональним призначення кінолекційної зали, що є основним предметом охорони.

Легендарна "Літаюча тарілка": історія будівлі

Будівля "Літаюча тарілка" побудована в 1971 році за проектом архітекторів Флоріана Юр'єва і Льва Новікова - представників архітектури другої хвилі радянського модернізму.

Проект був розроблений ще в 1960-х роках. Автор планував створити в будівлі світломузичний театр.

Конференц-зал, який знаходиться в тарілці, має унікальну акустику, дозволяє почути весь діапазон частот людського голосу і музичних інструментів. За задумом автора в залі повинні були відбуватися концерти.

В результаті в споруді розмістили Український інститут науково-технічної експертизи та інформації й Державну науково-технічну бібліотеку України.

У липні 2020 почалося відновлення покриття на даху будівлі.

У жовтні 2020 року Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації вніс Будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вул. Антоновича, 180 («Літаюча тарілка» на Либідській площі) до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини і направив відповідний наказ до Міністерства культури та інформаційної політики України.