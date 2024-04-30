На Лыбидской в Киеве приступают к реконструкции легендарного здания "Летающая тарелка" (ФОТО)

Достопримечательность архитектуры "Летающая тарелка" на Лыбидской в Киеве сохранит свою подлинность и функцию рядом с проектом ТРЦ. В настоящее время согласно проекту реставрации и выданного ранее разрешения проводятся ремонтно-реставрационные работы.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала соответствующее разрешение на реконструкцию нежилых построек в ТРЦ.

Что именно реконструируют?

Как отмечают в Мининфраструктуре, объект проектирования расположен в непосредственной близости к памятнику архитектуры и монументального искусства местного значения "Дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации (Украинский институт научно-технической экспертизы и информации - УкрИНТЭИ), известная как сооружение" "Летающая тарелка", построенная в стиле советского архитектурного модернизма.

В 2020 году здание было внесено в список объектов культурного наследия Киева.

Согласно проекту несколько зданий по достопримечательности (которые исторически присоединены к ней, примыкают и расположены рядом и не являются объектами культурного наследия) объединяются в одно здание, создающее внутренний ансамбль через застройку внутреннего пространства.

С чего все начиналось?

Относительно получения разрешения и выполнения таких работ заказчик (ООО "Проспект") обращался в ДИАМ еще в начале 2022 года. Тогда получил отказ из-за существенных замечаний: отсутствие согласования органа по охране культурного наследия, отсутствие информации о машино-местах в том числе для МГН, отсутствие кругового подъезда к зданию пожарных машин, замечания по изменению внешних геометрических размеров фундамента, не запроектированные сооружения гражданской защиты, отсутствие необходимых технических выводов и другие.

В конце концов все недостатки были устранены, заказчик получил необходимые согласования, привел в соответствие документы и обратился повторно за получением разрешения, выдаваемого инспекторами ДИАМ.

Что будет с "тарелкой"?

Здание "тарелки", на котором в настоящее время согласно проекту реставрации и выданного ранее разрешения проводятся ремонтно-реставрационные работы, будет полностью сохранено без изменения главного фасада, композиционной объемности трех разно-больших форм, линзообразного объема с планировочной схемой. и функциональным предназначением кинолекционного зала, являющегося основным предметом охраны.

Легендарная "Летающая тарелка": история здания

Здание "Летающая тарелка" построено в 1971 году по проекту архитекторов Флориана Юрьева и Льва Новикова – представителей архитектуры второй волны советского модернизма.

Проект был разработан еще в 1960-х годах. Автор планировал создать в здании светомузыкальный театр.

Находящийся в тарелке конференц-зал имеет уникальную акустику, позволяет услышать весь диапазон частот человеческого голоса и музыкальных инструментов. По замыслу автора в зале должны были проходить концерты.

В результате в здании разместили Украинский институт научно-технической экспертизы и информации и Государственную научно-техническую библиотеку Украины.

В июле 2020 года началось восстановление покрытия на крыше здания.

В октябре 2020 г. Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации внес Дом Украинского института научно-технической экспертизы и информации на ул. Антоновича, 180 («Летающая тарелка» на Лыбидской площади) в перечень только что обнаруженных объектов культурного наследия и направил соответствующий приказ в Министерство культуры и информационной политики Украины.