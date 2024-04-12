Декоммунизация продолжается: Александровскую клиническую больницу в Киеве переименовали в Свято-Михайловскую

В Киеве декоммунизировали Александровскую клиническую больницу, которая была названа в честь российского императора. Теперь она будет называться Свято-Михайловской.

Об этом идет речь на сайте Киевского городского совета.

За соответствующее решение проголосовали 70 депутатов.

По словам депутата Киевского городского совета, инициатора проекта решения Олеси Пинзенык, инициативу по переименованию поддержали историки, трудовой коллектив больницы и жители города, которые присоединились к общественному обсуждению.

Она рассказала, что процесс деколонизации касается всех городских объектов столицы. В 1874 году в Киеве городская клиническая больница получила название – Александровская. Больницу назвали в честь царевича Александра, как уважение будущему русскому императору Александру III.

"Это название было подобрано так, чтобы само существование этого медицинского учреждения благодарило российскую империю. Герб Александра III до сих пор является символом Александровской больницы и активно используется в публичном пространстве. Это подтверждает тот факт, что российская пропаганда укоренилась глубже, чем мы представляли", - говорится в ее сообщении.

Пинзенык подчеркнула, что для уменьшения информационного и культурологического влияния московского нарратива на мировоззрение киевлян появилась инициатива переименовать Александровскую клиническую больницу. Название "Свято-Михайловская" было предложено в честь архистратига Михаила, который на протяжении последнего тысячелетия считается покровителем и защитником Киева.

Депутат добавила, что культура имеет значение, и важно шаг за шагом восстанавливать украинскую идентичность, которая была подавлена после начала принудительного влияния российской империи.

Напомним, 16 мая 2022 года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа. А незадолго до этого, 26 апреля, был демонтирован находившийся под Аркой памятник. Он был посвящен "воссоединению" украинского и русского народов (советская скульптура двух рабочих).

Декоммунизация в Украине

В Украине идет активный процесс декоммунизации. В украинских городах переименовывают улицы и сносят советские памятники.

Недавно в Киеве переименовали еще 29 объектов. Новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Также сейчас в столице нет сквера Трудовой Славы, парка Пушкина и сквера Чкалова.

А в Одессе дерусифицировали два района (Малиновский стал Хаджибейским, а Суворовский – Пересыпским) и переименовали Александровский проспект, названный в честь русского царя, в проспект Украинских Героев.

Также в планах есть переименование следующих городов:

Червоноград (Львовщина) - Шептицкий;

Южное (Одесщина) - Порт-Аненталь;

Павлоград (Днепропетровщина) - Матвеев;

Синельниково (Днепропетровщина) - Роднополье;

Бровары (Киевщина) - Бровари.

Также сообщалось, что первая область в Украине полностью завершила процесс декоммунизации – так, Львовщина первой в Украине полностью завершила процесс декоммунизации. В области было демонтировано 312 советских памятников.