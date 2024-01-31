Первая область в Украине полностью завершила процесс декоммунизации

Львовщина первой в Украине полностью завершила процесс декоммунизации. В области было демонтировано 312 советских памятников.

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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, после активной работы областной рабочей группы в Лопатинской общине Львовской области был демонтирован последний советский памятник.

Всего в 2023 году на Львовщине снесли 312 объектов.

"Радуемся, что стали примером для других областей, которые сейчас создают при военных администрациях аналогичные рабочие группы по декоммунизации", - отметил Козицкий.

Он добавил, что ни копейки из областного бюджета на снос памятников не тратили.

Как подчеркнул глава области, убрать их помогли неравнодушные местные жители.

Козицкий поблагодарил всех представителей ОО «Декоммунизация Львовщины».

Декоммунизация в Украине

В Украине идет активный процесс декоммунизации. В украинских городах переименовывают улицы и сносят советские памятники.

В декабре в Киеве был проведен демонтаж памятника участникам "Январского вооруженного восстания 1918 года". и памятник одному из военных предводителей большевиков Николаю Щорсу.

Недавно в Киеве переименовали еще 29 объектов. Новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Также теперь в столице нет сквера Трудовой Славы, парка Пушкина и сквера Чкалова.

А в Одессе дерусифицировали два района (Малиновский стал Хаджибейским, а Суворовский – Пересыпским) и переименовали Александровский проспект, названный в честь русского царя, в проспект Украинских Героев.