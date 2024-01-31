Перша область в Україні повністю завершила процес декомунізації

Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. В області було демонтовано 312 радянських пам'ятників.

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Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, після активної роботи обласної робочої групи у Лопатинській громаді Львівської області демонтували останній радянський пам’ятник.

Загалом упродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 об'єктів.

"Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації", - зауважив Козицький.

Він додав, що жодної копійки з обласного бюджету на знесення пам’ятників не витрачали.

Як підкреслив очільник області, прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі.

Козицький подякував всім представникам ГО «Декомунізація Львівщини».

Декомунізація в Україні

В Україні триває активний процес декомунізації. В українських містах перейменовують вулиці та зносять радянські пам'ятники.

У грудні у Києві провели демонтаж пам'ятника учасникам "Січневого збройного повстання 1918 року". та пам'ятника одному з військових ватажків більшовиків Миколі Щорсу.

Нещодавно у Києві перейменували ще 29 об’єктів. Нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого".Також тепер у столиці немає скверу Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова.

А в Одесі дерусифікували два райони (Малиновський став Хаджибейським, а Суворовський - Пересипським) та перейменували Олександрівський проспект, названий на честь російського царя, на проспект Українських Героїв.