- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Перша область в Україні повністю завершила процес декомунізації
Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. В області було демонтовано 312 радянських пам'ятників.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
За його словами, після активної роботи обласної робочої групи у Лопатинській громаді Львівської області демонтували останній радянський пам’ятник.
Загалом упродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 об'єктів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації", - зауважив Козицький.
Він додав, що жодної копійки з обласного бюджету на знесення пам’ятників не витрачали.
Як підкреслив очільник області, прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі.
Козицький подякував всім представникам ГО «Декомунізація Львівщини».
Декомунізація в Україні
В Україні триває активний процес декомунізації. В українських містах перейменовують вулиці та зносять радянські пам'ятники.
У грудні у Києві провели демонтаж пам'ятника учасникам "Січневого збройного повстання 1918 року". та пам'ятника одному з військових ватажків більшовиків Миколі Щорсу.
Нещодавно у Києві перейменували ще 29 об’єктів. Нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого".Також тепер у столиці немає скверу Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова.
А в Одесі дерусифікували два райони (Малиновський став Хаджибейським, а Суворовський - Пересипським) та перейменували Олександрівський проспект, названий на честь російського царя, на проспект Українських Героїв.