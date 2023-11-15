У Києві демонтували пам'ятник Пушкіну (ВІДЕО)

У середу, 15 листопада, у сквері на Берестейському проспекті у Києві знесли пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомив народний депутат, радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.

"Лише під кінець другого року війни до Кабміну дійшло, що Пушкін не є частиною української культури й чиновники погодили ініціативу Києва про знесення цього памʼятника. І на тому дякуємо. Зносимо!", - написав він.

Монумент у колишньому парку імені самого Пушкіна, який в липні перейменували на парк Івана Багряного, знесли після того, як петиція з відповідною вимогою набрала необхідну кількість голосів.

Крім того, бюст поета міститься на станції метро "Університет": у травні вже цього року повідомлялося, що його разом зі ще трьома погруддями готують до заміни.

Інший з пам'ятників Пушкіну в Києві - на території гімназії №153 - було демонтовано ще 1 вересня 2022 року, а ще один - розташований перед будівлею Національного транспортного університету - невідомі скинули 11 жовтня. Примітно, що Мінкульт позбавив їх охоронного статусу вже після того, як ці об'єкти були знесені.

Знесення пам'ятників в Україні

Історичні пам'ятники Пушкіну у Житомирі, а також у Харкові вже були демонтовані, причому ще минулого року. Крім цього, торікбуло демонтованопам'ятник Пушкіну в Дніпрі, у Миколаєві, а першим з обласних центрів у цьому плані став Чернігів.

У липні цього року було демонтовано пам'ятники Пушкіну та Ватутіну в Полтаві. В свою чергу, київський монумент Ватутіну, встановлений на його могилі, було демонтовано ще в лютому.

Нагадаємо, у Києві на монумент "Батьківщина-мати" встановили тризуб і демонтували радянські елементи з обеліска "Місто-герой Київ".