У "Києві цифровому" стартувало обрання видатних діячів для дерусифікації бюстів на станції метро "Університет"

У застосунку "Київ цифровий" стартувало опитування щодо обрання українських діячів культури, бюсти яких буде встановлено на станції метро "Університет" замість бюстів діячів російських.

Як повідомляють у Київміськадміністрації, проголосувати можуть усі містяни до 24 травня в розділі "Електронна демократія" – "Опитування". Після голосування рішення буде опрацьовано експертною робочою групою.

Зазначається, наразі у нішах пілонів станції видно погруддя лише українських діячів - Івана Франка, Тараса Шевченка, Олександра Богомольця та Григорія Сковороди.

Бюсти ж Олександра Пушкіна, Михайла Ломоносова, Максима Горького та Дмитра Менделєєва було "прибрано з публічного простору" в листопаді минулого року шляхом закриття настінними дерев'яними боксами. Всі вони є частиною оригінального оздоблення станції, відкритої в рамках першої черги метро в 1960 році.

Так, замість бюста Менделєєва пропонуються "кандидатури" Петра Могили, хірурга Миколи Пирогова, князя Костянтина Острозького, актора Богдана Ступки та князя Ярослава Мудрого,

Замість Пушкіна пропонують обрати когось з митців - поетів Василя Стуса, Олени Теліги та Лесі Українки, актора Івана Миколайчука, художника Казимира Малевича або ж князя Володимира Великого.

Погруддя Ломоносова хочуть замінити кимось з інших науковців: пропонуються історики Володимир Антонович, Агатангел Кримський, Наталія Полонська-Василенко, математик Михайло Кравчук та фізик Іван Пулюй.

Замість Горького пропонуються фігури істориків Михайла Драгоманова та Михайла Грушевського, що також очолював Центральну раду УНР, педагогів Костянтина Ушинського та Василя Сухомлинського, а також режисера Юрія Іллєнка.

Нагадаємо, що начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в лютому заявляв ТСН, що ведеться робота з отримання дозволів на демонтаж цих погрудь, а також КП звернулося до комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики щодо надання пропозицій переліку видатних українських діячів науки на заміну цих бюстів.

Зазначимо також, що з торця найближчої до "Університету" станції київського метро "Театральна" досі не прибрано 4-тонне барельєфне погруддя Володимира Леніна, закрите нині фальшстіною із зображенням театральної зали. Натомість начальник метро заявляв, що його взагалі не збираються демонтувати до початку робіт з будівництва альтернативного пересадочного проходу до станції "Золоті Ворота", який саме має виходити на "Театральну" в місці нинішньої торцевої стіни з Леніним.