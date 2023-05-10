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У "Києві цифровому" стартувало обрання видатних діячів для дерусифікації бюстів на станції метро "Університет"
У застосунку "Київ цифровий" стартувало опитування щодо обрання українських діячів культури, бюсти яких буде встановлено на станції метро "Університет" замість бюстів діячів російських.
Як повідомляють у Київміськадміністрації, проголосувати можуть усі містяни до 24 травня в розділі "Електронна демократія" – "Опитування". Після голосування рішення буде опрацьовано експертною робочою групою.
Зазначається, наразі у нішах пілонів станції видно погруддя лише українських діячів - Івана Франка, Тараса Шевченка, Олександра Богомольця та Григорія Сковороди.
Бюсти ж Олександра Пушкіна, Михайла Ломоносова, Максима Горького та Дмитра Менделєєва було "прибрано з публічного простору" в листопаді минулого року шляхом закриття настінними дерев'яними боксами. Всі вони є частиною оригінального оздоблення станції, відкритої в рамках першої черги метро в 1960 році.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Так, замість бюста Менделєєва пропонуються "кандидатури" Петра Могили, хірурга Миколи Пирогова, князя Костянтина Острозького, актора Богдана Ступки та князя Ярослава Мудрого,
Замість Пушкіна пропонують обрати когось з митців - поетів Василя Стуса, Олени Теліги та Лесі Українки, актора Івана Миколайчука, художника Казимира Малевича або ж князя Володимира Великого.
Погруддя Ломоносова хочуть замінити кимось з інших науковців: пропонуються історики Володимир Антонович, Агатангел Кримський, Наталія Полонська-Василенко, математик Михайло Кравчук та фізик Іван Пулюй.
Замість Горького пропонуються фігури істориків Михайла Драгоманова та Михайла Грушевського, що також очолював Центральну раду УНР, педагогів Костянтина Ушинського та Василя Сухомлинського, а також режисера Юрія Іллєнка.
Нагадаємо, що начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в лютому заявляв ТСН, що ведеться робота з отримання дозволів на демонтаж цих погрудь, а також КП звернулося до комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики щодо надання пропозицій переліку видатних українських діячів науки на заміну цих бюстів.
Зазначимо також, що з торця найближчої до "Університету" станції київського метро "Театральна" досі не прибрано 4-тонне барельєфне погруддя Володимира Леніна, закрите нині фальшстіною із зображенням театральної зали. Натомість начальник метро заявляв, що його взагалі не збираються демонтувати до початку робіт з будівництва альтернативного пересадочного проходу до станції "Золоті Ворота", який саме має виходити на "Театральну" в місці нинішньої торцевої стіни з Леніним.