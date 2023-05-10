В "Киеве цифровом" стартовал отбор выдающихся деятелей для дерусификации бюстов на станции метро "Университет"

В приложении "Киев цифровой" стартовал опрос об отборе украинских деятелей культуры, бюсты которых будут установлены на станции метро "Университет" вместо бюстов российских деятелей.

Как сообщают в Киевгорадминистрации, проголосовать могут все горожане до 24 мая в разделе "Электронная демократия" - "Опросы". После голосования решение будет проработано экспертной рабочей группой.

Отмечается, что в нишах пилонов станции ныне видны бюсты только украинских деятелей - Ивана Франко, Тараса Шевченко, Александра Богомольца и Григория Сковороды.

Бюсты же Александра Пушкина, Михаила Ломоносова, Максима Горького и Дмитрия Менделеева были "убраны из публичного пространства" в ноябре прошлого года путем закрытия настенными деревянными боксами. Все они являются частью оригинальной отделки станции, открытой в рамках первой очереди метро в 1960 году.

Так, вместо бюста Менделеева предлагаются "кандидатуры" Петра Могилы, хирурга Николая Пирогова, князя Константина Острожского, актера Богдана Ступки и князя Ярослава Мудрого,

Вместо Пушкина предлагают выбрать кого-то из поэтов - Василия Стуса, Елены Телиги и Леси Украинки, актера Ивана Миколайчука, художника Казимира Малевича или же князя Владимира Великого.

Бюст Ломоносова хотят заменить кем-то из других ученых: предлагаются историки Владимир Антонович, Агафангел Крымский, Наталья Полонская-Василенко, математик Михаил Кравчук и физик Иван Пулюй.

Вместо Горького предлагаются фигуры историков Михаила Драгоманова и Михаила Грушевского, также возглавлявшего Центральную Раду УНР, педагогов Константина Ушинского и Василия Сухомлинского, а также режиссера Юрия Ильенко.

Напомним, что начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в феврале заявлял ТСН, что ведется работа по получению разрешений на демонтаж этих бюстов, а также КП обратилось в комиссию Киевского городского совета по культуре, туризму и информационной политике за предложениями по перечню выдающихся украинских деятелей науки для установки бюстов взамен существующих

Отметим также, что с торца ближайшей к "Университету" станции киевского метро "Театральная" до сих пор не убран 4-тонный барельефный бюст Владимира Ленина, закрытый сейчас фальшстеной с изображением театрального зала. В то же время начальник метро заявлял, что его вообще не собираются демонтировать до начала работ по строительству альтернативного пересадочного прохода на станцию "Золотые Ворота", который должен выходить на "Театральной" в месте нынешней торцевой стены с Лениным.