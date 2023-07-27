В Полтаві демонтували пам'ятники Пушкіну та Ватутіну (ФОТО, ВІДЕО)

У Полтаві 27 липня демонтували пам’ятники поету Олександру Пушкіну в Березовому сквері та радянському генералу Миколі Ватутіну на вулиці Української Повстанської Армії (донедавна - вулиця Ватутіна).

Як зазначається в повідомленні Полтавської міської ради, зняті пам’ятники тимчасово зберігатимуться на території комунального підприємства "Декоративні культури", працівники якого зранку в четвер їх і демонтували.

Нагадаємо, що Полтавська міськрада ще 7 квітня проголосувала за демонтаж пам’ятників Ватутіну, Пушкіну, а також ще одному радянському генералу Олексію Зигіну, похованому в Полтаві.

Втім, Міністерство культури досі не надало погоджень на такі дії (йдеться про об'єкти зі статусом пам’ятників місцевого значення), і 24 липня виконавчий комітет міськради вирішив демонтувати монументи без такого погодження. Як коментував "Суспільному" перший заступник мера Валерій Пархоменко, це мало відбутися впродовж тижня.

Фото: Полтавська міськрада Фото: Полтавська міськрада Фото: Полтавська міськрада Фото: Полтавська міськрада Фото: Полтавська міськрада Фото: Полтавська міськрада

"Чекали погодження Мінкульту. Обласна державна адміністрація повинна нам також видати певні документи. Але було ухвалене рішення підготувати проєкт рішення без погодження. Питання демонтажу ще ніхто глибокого не вивчав. По пам’ятниках Ватутіну і Пушкіну – зрозуміло, вони не такі монументальні", - зазначав він.

Втім, щодо пам’ятника Зигіну, за його словами, ще "треба провести якесь вивчення, щоб не варварським способом його розпиляти чи розбити", оскільки міська влада не має відповідної документації, яка б дала розуміння як закріплений цей монумент і яка глибина його фундаменту.

Міська влада має намір згодом пам’ятники Ватутіну і Зигіну передати у музей "Парк радянського періоду" в Сумській області, а бюст Пушкіна – у Полтавський краєзнавчий музей.

Перейменування вулиць в Полтаві

Зазначимо, що пам'ятник Зигіну розташований в кінці вулиці Соборності - на площі, що до 19 травня носила його ім'я. Тепер її перейменували на Київську площу. Вулицю ж Зигіна, яка йде паралельно вулиці Соборності, перейменували на вулицю Капітана Володимира Кісельова.

Пам'ятник Ватутіну розташований посередині вулиці Соборності на розі з вулицею, що носила його ім'я і починається звідти. Нині вона вже називається вулицею Української Повстанської Армії. Ватутін, нагадаємо, 29 лютого був поранений саме бійцями УПА із засідки в Рівненській області, після чого перевезений до Києва, де помер 15 квітня від зараження крові. Був похований у Маріїнському парку в Києві.

В свою чергу, пам'ятник Пушкіну розташований у Березовому сквері, через який проходить вулиця, названа на його честь і поки не перейменована. Станом на початок липня повідомлялося, що міська влада відтермінувала її перейменування через подання надто великої кількості - понад 40 - пропозицій щодо нової назви.

Загалом у місті 19 травня перейменували 73 топонімічні об'єкти, а у навколишніх селах, що входять до складу громади, - ще 22. Серед них - чимало назв, присвячених саме радянським військовим діячам.

Де в Україні зносили пам'ятники Пушкіну

30 грудня минулого року пам'ятник Пушкіну демонтували в Краматорську Донецької області. 27 грудня у Чернівцях демонтували бюст Пушкіна з будівлі драмтеатру. Крім того, 23 грудня в тому ж місті було демонтовано та розпилено ще один пам'ятник цьому російському поету.

Перед цим, 16 грудня, було демонтовано пам'ятник Пушкіну в Дніпрі, у листопаді ж пам'ятник поету знесли у Житомирі, а також у Харкові. Ще в травні Пушкіна було демонтовано у Миколаєві, а наприкінці квітня - у Чернігові.

У Києві один з пам'ятників Пушкіну - на території гімназії №153 - було демонтовано ще 1 вересня 2022 року, а ще один - розташований перед будівлею Національного транспортного університету - невідомі скинули 11 жовтня. Примітно, що Мінкульт позбавив їх охоронного статусу вже після того, як ці об'єкти були знесені. Імовірно, так само відбудеться і з демонтованими вже пам'ятниками у Полтаві.

Пам'ятник поету також є у колишньому парку імені самого Пушкіна, який в липні перейменували на парк Івана Багряного. Бюст поета також міститься на станції метро "Університет": у травні вже цього року повідомлялося, що його разом зі ще трьома погруддями готують до заміни. При