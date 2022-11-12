У Житомирі демонтували пам'ятник Пушкіну (ФОТО, ВІДЕО)

У Житомирі напередодні демонтували погруддя російському письменнику Олександру Пушкіну. Як передає "Суспільне", роботи розпочалися о 5 годині ранку.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Протягом 15 хвилин працівники одного з комунальних підприємств спочатку збили напис на постаменті – прізвище та ініціали Пушкіна, а потім зняли з нього й бюст письменника, завантаживши його на автівку.

Як повідомив ЗМІ мер Житомира Сергій Сухомлин, наразі пам’ятник Пушкіну зберігається на території одного з комунальних підприємств. Він також пояснив, чому роботи проводилися фактично вночі у темряві.

"Зранку комунальникам краще працювати, вони нікому не заважають і швидко зробили свою роботу... Поки віддали на зберігання на те підприємство, в якого дуже багато пам’ятників", – сказав міський голова.

При цьому в квітні Сухомлин заявляв, що рішення щодо демонтажу бюсту Пушкіна "будемо приймати разом, після війни, коли наші житомиряни повернуться в своє місто". Однак у своєму коментарі після фактичного демонтажу мер сказав, що "теж слухав Арестовича і інших і теж думав, що трохи раніше закінчиться ця війна".

"Але ця війна буде довгою. Російська імперія велика, і поки ми не заберемо всю свою землю, ця війна не закінчиться. Тому потрібно приймати рішення. Воно вже перезріло, і тому його потрібно було прийняти", – прокоментував Сухомлин.

Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне

За його словами, наразі є багато пропозицій щодо того, якою буде заміна демонтованому погруддю - "і Леся Українка, і Ріхтер, і гетьман Виговський, і інші пропозиції".

"Тому потрібно буде радитися і виставляти на голосування. Сьогодні я зробив звернення до російських пропагандистів, я зробив пропозицію: поки у вас ще є час і поки у вас ще є територія, де ви можете поставити цей пам’ятник, прохання розглянути пропозицію і зробити обмін на наших героїв", - заявив міський голова.

Якщо ж російська влада відмовиться від того, щоб прийняти пам'ятник Пушкіну, то, за його словами, "ми не проти" розглянути його передачу в музей, оскільки "все ж це робота житомирянина Олішкевича, і це непогана робота, якщо брати просто роботу скульптора".

Зазначимо, що пам'ятник Пушкіну був встановлений ще за часів імперії - у 1899 році, до 100-річчня з дня народження поета. Він знаходився на розі Старого бульвару та вулиці Великої Бердичівської в центрі міста.

Нагадаємо також, що перед цим було демонтовано погруддя Пушкіна, яке стояло на площі Поезії в центрі Харкова. Раніше ж погруддя Пушкіна, встановлене також на честь 100-річчя з дня народження поета, було демонтовано у Чернігові.