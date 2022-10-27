Київрада дерусифікувала ще понад 40 вулиць, зокрема Пушкінську

Київська міська рада на засіданні 27 жовтня перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим, повідомляє пресслужба мерії.

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Зокрема, у Дарницькому районі вулицю Славгородську перейменували на вулицю імені загиблого героя російсько-української війни Дениса Антіпова, вулицю Карла Маркса – на вулицю Йоганна Вольфганга Ґете.

У Голосіївському районі Амурську площу перейменовано на плоу Васильківську. У Шевченківському районі вулицю Пушкінську перейменовано на вулицю Євгена Чикаленка, вулицю Некрасівську – на вулицю Івана Драча, Краснодарську – на вулицю Ґолди Меїр.

У Дніпровському районі вулицю Астраханську перейменовано на вулицю Кастуся Калиновського. У Солом’янському районі вулиця Багратіона отримала ім'я Максима Левіна - фотокореспондента, який загинув в березні під Києвом, а провулок Московський – на провулок Павла Лі.

У Подільському районі провулок Олександра Бестужева став провулком Кузьми Скрябіна. У Святошинському районі площу Героїв Бреста перейменовано на Чорнобаївську площу.

В Оболонському районі вулиця Маршала Тимошенка стала вулицею Левка Лук’яненка, а в Печерському районі вулиця Олександра Матросова отримала назву на честь Генерала Кульчицького – українського військового, що загинув у 2014 році у Слов’янську.

Нагадаємо, що на початку вересня Київрада перейменувала інші чотири десятки вулиць, провулків і площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим, зокрема вулицю Московську в центрі міста на вулицю Князів Острозьких. До цього, наприкінці серпня було перейменовано ще біля сотні київських вулиць, площ та провулків.

Як вказує міська влада, нові топоніми столиці були обрані самим киянами: на рейтингове електронне голосування в застосунку "Київ Цифровий" винесли 296 об’єктів, які відбирала експертна комісія. Назви, які отримали найбільшу підтримку, і були передані для голосування на сесії міськради.