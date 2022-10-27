Киевсовет дерусифицировал еще более 40 улиц, в том числе Пушкинскую

Киевский городской совет на заседании 27 октября переименовал более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, сообщает пресс-служба мэрии.

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В частности, в Дарницком районе улицу Славгородскую переименовали в улицу имени погибшего героя российско-украинской войны Дениса Антипова, улицу Карла Маркса – на улицу Иоганна Вольфганга Гёте.

В Голосеевском районе Амурская площадь переименована в Васильковскую. В Шевченковском районе улица Пушкинская переименована в улицу Евгения Чикаленко, улица Некрасовская – в улицу Ивана Драча, Краснодарская – в улицу Голды Меир.

В Днепровском районе улица Астраханская переименована в улицу Кастуся Калиновского. В Соломенском районе улица Багратиона получила имя Максима Левина - фотокорреспондента, погибшего в марте под Киевом, а переулок Московский - на переулок Павла Ли.

В Подольском районе переулок Александра Бестужева стал переулком Кузьмы Скрябина. В Святошинском районе площадь Героев Бреста переименована в Чернобаевскую площадь.

В Оболонском районе улица Маршала Тимошенко стала улицей Левка Лукьяненко, а в Печерском районе улица Александра Матросова получила название в честь Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.

Напомним, что в начале сентября Киевсовет переименовал другие четыре десятка улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, в частности, улицу Московскую в центре города на улицу Князей Острожских. До этого, в конце августа было переименовано еще около сотни киевских улиц, площадей и переулков.

Как указывают городские власти, новые топонимы столицы были выбраны самими киевлянами: на рейтинговое электронное голосование в приложении "Киев Цифровой" вынесли 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия. Названия, получившие наибольшую поддержку, были переданы для голосования на сессии горсовета.