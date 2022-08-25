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В Киеве переименовали проспект Маяковского и еще сотню улиц

В Киеве переименовали проспект Маяковского и еще сотню улиц
Центральный проспект Троещины получил новое название. Фото: скриншот видео из YouTube-канала "Дмитрий FM"

Киевский городской совет 25 августа переименовал 102 столичных топонима, в том числе переименовал проспект Владимира Маяковского на Троещине на проспект Червоной Калины. Об этом сообщил член комиссии по наименованиям при Киевском городском голове Павел Островский.

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По его словам, это лишь первый пакет переименований после рейтингового голосования, а в дальнейшем горсовет ждет голосование за пакеты решений, где, в частности, нужно согласие от родственников тех, в честь кого хотят назвать улицы.

"Благодарю всех, кто поддерживал эти переименования, агитировал за них, отстаивал необходимость очищения Киева от имперских названий. Спасибо депутатам Киевсовета, которые поддержали эти переименования и отправили названия, навязанные имперскими режимами, на свалку истории. Впереди еще более интересные и ответственные решения", – написал Островский.

Голосеевский район
ул. Байкальская – ул. Мелитопольская
ул. Балакирева - ул. Ивана Подковы
ул. Енисейская - ул. Бугская
ул. Камышинская - ул. Покольская
ул. Маршала Конева - ул. Самойла Кошки
ул. Маршала Якубовского - ул. Героев Мариуполя
ул. Плещеева – ул. Ходосовская
ул. Римского-Корсакова – ул. Римская
ул. Волжская и пер. Волжский - ул. Гайдамацкая и пер. Гайдамацкий
ул. Псковская и пер. Псковский – ул. Почаевская и пер. Почаевский
ул. Тихорецкая и пер. Тихорецкий - ул. и пер. Семена Палия
ул. Уральская и пер. Уральский - ул. Чумацкая и пер. Чумацкий
пер. Кировоградский – пер. Кропивницкий
пер. Маршала Говорова – пер. Камень-Каширский
пер. Серпуховский – пер. Свалявский
пер. Столетова – пер. Галшки Гулевичевны
пер. Тихвинский – пер. Тывровский
пер. Тобольский – пер. Слуцкий
пер. Тульский – пер. Супойский
пер. Холмогорский – пер. Ольвийский

Дарницкий район
ул. Россошанская - ул. Атамана Зеленого
пер. Славгородский – пер. Тростянецкий
пер. Чехова 1-й – пер. Атаманский
пер. Чехова 2-й – пер. Березовский

Деснянский район
ул. Кисловодская – ул. Миргородская
ул. Мичурина – ул. Ягеллонская
ул. Натана Рыбака - ул. Святодуховская
ул. Нахимова – ул. Квартальная
ул. Седова - ул. Черторыйская
пер. Кантемировский – пер. Корецкий
пер. Кисловодский – пер. Моршинский
пер. Кузбасский – пер. Токмакский
пер. Магнитогорский – пер. Херсонский
просп. Владимира Маяковского - просп. Червоной Калины

Днепровский район
ул. Валентина Серова – ул. Серожупанников
ул. Волховская - ул. Энергодарская
ул. Генерала Жмаченко – ул. Князя Романа Мстиславича
ул. Двинская - ул. Днестровская
ул. Ивана Сергиенко - ул. Пластовая
ул. Калачевская - ул. Слобожанская
ул. Лобачевского - ул. Княгини Ингигерды
ул. Таганрогская – ул. Князя Любарта
пер. Астраханский – пер. Князя Ярополка Святославича
пер. Волховский – пер. Томаковский
пер. Карельский – пер. Финский
пер. Таганрогский – пер. Скадовский

Оболонский район
ул. Кемеровская - ул. Гетмана Данилы Апостола
ул. Маршала Малиновского - ул. Героев полка "Азов"
ул. Мичурина – ул. Никольско-Хуторская
пл. Тульская – пл. Героев УПА

Печерский район
ул. Тимирязевская и пер. Тимирязевский – ул. Садово-Ботаническая и пер. Садово-Ботанический
пер. Добролюбова – пер. Парижский
тупик Тверской - тупик Крепостной

Подольский район
ул. Отечественная – ул. Опольская
ул. Водников – ул. Свитязская
ул. Кареловская - ул. Луки Долинского
ул. Лодыгина – ул. Тараса Трясило
ул. Осиповского - ул. Байды-Вишневецкого
пер. Лодыгина – пер. Дендрологический
ул. Ростовская - ул. Луцкая
пер. Тагильский – пер. Бойковский
пер. Цимлянский – пер. Ромский
ул. Краснопольская - ул. Перемышльская
ул. Яблочкова – ул. Гетмана Павла Бута

Святошинский район
ул. Бударина – ул. Украинского возрождения
пер. Октябрьский – пер. Сивановский
ул. Маршала Бирюзова - ул. Вербовская
ул. Москворецкая - ул. Збручская
ул. Генерала Пухова – ул. Князя Всеволода Ярославича
ул. Ивана Улитина – ул. Улицкая

Соломенский район
ул. Агитаторская - ул. Видовая
ул. Академика Каблукова – ул. Виталия Скакуна
ул. Бориса Гарина – ул. Дачная
ул. Брянская - ул. Богодуховская
ул. Героев войны – ул. Украинских повстанцев
ул. Глинки – ул. Максима Березовского
ул. Дежнева – ул. Николая Миклухо-Маклая
ул. Карла Маркса – ул. Гуцульская
ул. Мичурина – ул. Морских пехотинцев
ул. Можайская – ул. Семьи Житецких
ул. Новгородская – ул. Новгород-Северская
ул. Питерская – ул. Лондонская
ул. Ползунова – ул. Сечеславская
ул. Радищева – ул. Волновахская
ул. Саврасова – ул. Костопаловская
ул. Светлогорская - ул. Светлодарская
ул. Смоленская - ул. Семьи Бродских
пер. Выборгский – пер. Попаснянский
пер. Дежнева – пер. Северско-Донецкий
пер. Красный – пер. Князя Владимира Ольгердовича

Шевченковский район
ул. Гончарова – ул. Брюссельская
ул. Орловская - ул. Алешковская
ул. Ставропольская и пер. Ставропольский – ул. Волчегорская и пер. Волчегорский
ул. Уссурийская и пер. Уссурийский - ул. Зеленого Клина и пер. Зеленого Клина
пер. Шишкинский – пер. Ильи Репина

Напомним, что в начале июля экспертный совет Минкульта разработал рекомендации   для местных властей для переименования топонимов и определения судьбы памятников в рамках русификации.

Отметим также, что 18 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете на присвоение географическим объектам названий, так или иначе связанных с Россией.

Автор:
Тимофей Беспятов