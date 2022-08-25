В Киеве переименовали проспект Маяковского и еще сотню улиц

Киевский городской совет 25 августа переименовал 102 столичных топонима, в том числе переименовал проспект Владимира Маяковского на Троещине на проспект Червоной Калины. Об этом сообщил член комиссии по наименованиям при Киевском городском голове Павел Островский.

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По его словам, это лишь первый пакет переименований после рейтингового голосования, а в дальнейшем горсовет ждет голосование за пакеты решений, где, в частности, нужно согласие от родственников тех, в честь кого хотят назвать улицы.

"Благодарю всех, кто поддерживал эти переименования, агитировал за них, отстаивал необходимость очищения Киева от имперских названий. Спасибо депутатам Киевсовета, которые поддержали эти переименования и отправили названия, навязанные имперскими режимами, на свалку истории. Впереди еще более интересные и ответственные решения", – написал Островский.

Голосеевский район

ул. Байкальская – ул. Мелитопольская

ул. Балакирева - ул. Ивана Подковы

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ул. Камышинская - ул. Покольская

ул. Маршала Конева - ул. Самойла Кошки

ул. Маршала Якубовского - ул. Героев Мариуполя

ул. Плещеева – ул. Ходосовская

ул. Римского-Корсакова – ул. Римская

ул. Волжская и пер. Волжский - ул. Гайдамацкая и пер. Гайдамацкий

ул. Псковская и пер. Псковский – ул. Почаевская и пер. Почаевский

ул. Тихорецкая и пер. Тихорецкий - ул. и пер. Семена Палия

ул. Уральская и пер. Уральский - ул. Чумацкая и пер. Чумацкий

пер. Кировоградский – пер. Кропивницкий

пер. Маршала Говорова – пер. Камень-Каширский

пер. Серпуховский – пер. Свалявский

пер. Столетова – пер. Галшки Гулевичевны

пер. Тихвинский – пер. Тывровский

пер. Тобольский – пер. Слуцкий

пер. Тульский – пер. Супойский

пер. Холмогорский – пер. Ольвийский

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пер. Славгородский – пер. Тростянецкий

пер. Чехова 1-й – пер. Атаманский

пер. Чехова 2-й – пер. Березовский



Деснянский район

ул. Кисловодская – ул. Миргородская

ул. Мичурина – ул. Ягеллонская

ул. Натана Рыбака - ул. Святодуховская

ул. Нахимова – ул. Квартальная

ул. Седова - ул. Черторыйская

пер. Кантемировский – пер. Корецкий

пер. Кисловодский – пер. Моршинский

пер. Кузбасский – пер. Токмакский

пер. Магнитогорский – пер. Херсонский

просп. Владимира Маяковского - просп. Червоной Калины

Днепровский район

ул. Валентина Серова – ул. Серожупанников

ул. Волховская - ул. Энергодарская

ул. Генерала Жмаченко – ул. Князя Романа Мстиславича

ул. Двинская - ул. Днестровская

ул. Ивана Сергиенко - ул. Пластовая

ул. Калачевская - ул. Слобожанская

ул. Лобачевского - ул. Княгини Ингигерды

ул. Таганрогская – ул. Князя Любарта

пер. Астраханский – пер. Князя Ярополка Святославича

пер. Волховский – пер. Томаковский

пер. Карельский – пер. Финский

пер. Таганрогский – пер. Скадовский



Оболонский район

ул. Кемеровская - ул. Гетмана Данилы Апостола

ул. Маршала Малиновского - ул. Героев полка "Азов"

ул. Мичурина – ул. Никольско-Хуторская

пл. Тульская – пл. Героев УПА



Печерский район

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пер. Добролюбова – пер. Парижский

тупик Тверской - тупик Крепостной

Подольский район

ул. Отечественная – ул. Опольская

ул. Водников – ул. Свитязская

ул. Кареловская - ул. Луки Долинского

ул. Лодыгина – ул. Тараса Трясило

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пер. Лодыгина – пер. Дендрологический

ул. Ростовская - ул. Луцкая

пер. Тагильский – пер. Бойковский

пер. Цимлянский – пер. Ромский

ул. Краснопольская - ул. Перемышльская

ул. Яблочкова – ул. Гетмана Павла Бута



Святошинский район

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пер. Октябрьский – пер. Сивановский

ул. Маршала Бирюзова - ул. Вербовская

ул. Москворецкая - ул. Збручская

ул. Генерала Пухова – ул. Князя Всеволода Ярославича

ул. Ивана Улитина – ул. Улицкая



Соломенский район

ул. Агитаторская - ул. Видовая

ул. Академика Каблукова – ул. Виталия Скакуна

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ул. Брянская - ул. Богодуховская

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ул. Радищева – ул. Волновахская

ул. Саврасова – ул. Костопаловская

ул. Светлогорская - ул. Светлодарская

ул. Смоленская - ул. Семьи Бродских

пер. Выборгский – пер. Попаснянский

пер. Дежнева – пер. Северско-Донецкий

пер. Красный – пер. Князя Владимира Ольгердовича

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ул. Орловская - ул. Алешковская

ул. Ставропольская и пер. Ставропольский – ул. Волчегорская и пер. Волчегорский

ул. Уссурийская и пер. Уссурийский - ул. Зеленого Клина и пер. Зеленого Клина

пер. Шишкинский – пер. Ильи Репина



Напомним, что в начале июля экспертный совет Минкульта разработал рекомендации для местных властей для переименования топонимов и определения судьбы памятников в рамках русификации.

Отметим также, что 18 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете на присвоение географическим объектам названий, так или иначе связанных с Россией.