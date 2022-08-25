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В Киеве переименовали проспект Маяковского и еще сотню улиц
Киевский городской совет 25 августа переименовал 102 столичных топонима, в том числе переименовал проспект Владимира Маяковского на Троещине на проспект Червоной Калины. Об этом сообщил член комиссии по наименованиям при Киевском городском голове Павел Островский.
По его словам, это лишь первый пакет переименований после рейтингового голосования, а в дальнейшем горсовет ждет голосование за пакеты решений, где, в частности, нужно согласие от родственников тех, в честь кого хотят назвать улицы.
"Благодарю всех, кто поддерживал эти переименования, агитировал за них, отстаивал необходимость очищения Киева от имперских названий. Спасибо депутатам Киевсовета, которые поддержали эти переименования и отправили названия, навязанные имперскими режимами, на свалку истории. Впереди еще более интересные и ответственные решения", – написал Островский.
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ул. Байкальская – ул. Мелитопольская
ул. Балакирева - ул. Ивана Подковы
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ул. Камышинская - ул. Покольская
ул. Маршала Конева - ул. Самойла Кошки
ул. Маршала Якубовского - ул. Героев Мариуполя
ул. Плещеева – ул. Ходосовская
ул. Римского-Корсакова – ул. Римская
ул. Волжская и пер. Волжский - ул. Гайдамацкая и пер. Гайдамацкий
ул. Псковская и пер. Псковский – ул. Почаевская и пер. Почаевский
ул. Тихорецкая и пер. Тихорецкий - ул. и пер. Семена Палия
ул. Уральская и пер. Уральский - ул. Чумацкая и пер. Чумацкий
пер. Кировоградский – пер. Кропивницкий
пер. Маршала Говорова – пер. Камень-Каширский
пер. Серпуховский – пер. Свалявский
пер. Столетова – пер. Галшки Гулевичевны
пер. Тихвинский – пер. Тывровский
пер. Тобольский – пер. Слуцкий
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пер. Холмогорский – пер. Ольвийский
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пер. Славгородский – пер. Тростянецкий
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пер. Чехова 2-й – пер. Березовский
Деснянский район
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ул. Натана Рыбака - ул. Святодуховская
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пер. Кантемировский – пер. Корецкий
пер. Кисловодский – пер. Моршинский
пер. Кузбасский – пер. Токмакский
пер. Магнитогорский – пер. Херсонский
просп. Владимира Маяковского - просп. Червоной Калины
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ул. Волховская - ул. Энергодарская
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ул. Двинская - ул. Днестровская
ул. Ивана Сергиенко - ул. Пластовая
ул. Калачевская - ул. Слобожанская
ул. Лобачевского - ул. Княгини Ингигерды
ул. Таганрогская – ул. Князя Любарта
пер. Астраханский – пер. Князя Ярополка Святославича
пер. Волховский – пер. Томаковский
пер. Карельский – пер. Финский
пер. Таганрогский – пер. Скадовский
Оболонский район
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ул. Маршала Малиновского - ул. Героев полка "Азов"
ул. Мичурина – ул. Никольско-Хуторская
пл. Тульская – пл. Героев УПА
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пер. Добролюбова – пер. Парижский
тупик Тверской - тупик Крепостной
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ул. Отечественная – ул. Опольская
ул. Водников – ул. Свитязская
ул. Кареловская - ул. Луки Долинского
ул. Лодыгина – ул. Тараса Трясило
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пер. Лодыгина – пер. Дендрологический
ул. Ростовская - ул. Луцкая
пер. Тагильский – пер. Бойковский
пер. Цимлянский – пер. Ромский
ул. Краснопольская - ул. Перемышльская
ул. Яблочкова – ул. Гетмана Павла Бута
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пер. Октябрьский – пер. Сивановский
ул. Маршала Бирюзова - ул. Вербовская
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ул. Генерала Пухова – ул. Князя Всеволода Ярославича
ул. Ивана Улитина – ул. Улицкая
Соломенский район
ул. Агитаторская - ул. Видовая
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ул. Бориса Гарина – ул. Дачная
ул. Брянская - ул. Богодуховская
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ул. Дежнева – ул. Николая Миклухо-Маклая
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ул. Мичурина – ул. Морских пехотинцев
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ул. Ставропольская и пер. Ставропольский – ул. Волчегорская и пер. Волчегорский
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Напомним, что в начале июля экспертный совет Минкульта разработал рекомендации для местных властей для переименования топонимов и определения судьбы памятников в рамках русификации.
Отметим также, что 18 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запрете на присвоение географическим объектам названий, так или иначе связанных с Россией.