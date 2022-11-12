В Житомире демонтировали памятник Пушкину (ФОТО, ВИДЕО)

В Житомире накануне демонтировали бюст российскому писателю Александру Пушкину. Как передает "Суспільне", работы начались в 5 часов утра.

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В течение 15 минут работники одного из коммунальных предприятий сначала сбили надписи на постаменте – фамилию и инициалы Пушкина, а затем сняли с него и бюст писателя, погрузив его на автомобиль.

Как сообщил СМИ мэр Житомира Сергей Сухомлин, в настоящее время памятник Пушкину хранится на территории одного из коммунальных предприятий. Он также объяснил, почему работы проводились фактически ночью в темноте.

"Утром коммунальщикам лучше работать, они никому не мешают и быстро проделали свою работу... Пока что отдали на хранение на то предприятие, у которого очень много памятников", – сказал городской голова.

При этом в апреле Сухомлин заявлял, что решение о демонтаже бюста Пушкина "мі будем принимать вместе после войны, когда наши житомиряне вернутся в свой город". Однако в своем комментарии после фактического демонтажа мэр сказал, что "тоже слушал Арестовича и других и тоже думал, что раньше закончится эта война".

"Но эта война будет долгой. Российская империя велика, и пока мы не заберем всю свою землю, эта война не закончится. Поэтому нужно принимать решение. Оно уже перезрело, и поэтому его нужно было принять", – прокомментировал Сухомлин.

Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне Фото: Суспільне

По его словам, сейчас много предложений относительно того, какой будет замена демонтированному бюсту - "и Леся Украинка, и Рихтер, и гетман Выговский, и другие предложения".

"Поэтому нужно будет советоваться и выставлять на голосование. Сегодня я сделал обращение к российским пропагандистам: пока у вас еще есть время и пока у вас еще есть территория, где вы можете поставить этот памятник, просьбу рассмотреть предложение и сделать обмен на наших героев", - заявил городской голова.

Если же российские власти откажутся от того, чтобы принять памятник Пушкину, то, по его словам, "мы не против" рассмотреть его передачу в музей, поскольку "все-таки это работа житомирянина Олишкевича, и это неплохая работа, если брать просто работу скульптора".

Отметим, что памятник Пушкину был установлен еще во времена империи – в 1899 году, к 100-летию со дня рождения поэта. Он находился на углу Старого бульвара и улицы Большой Бердичевской в центре города.

Напомним также, что перед этим был демонтирован бюст Пушкина, стоявший на площади Поэзии в центре Харькова. Ранее же бюст Пушкина, установленный также в честь 100-летия со дня рождения поэта, был демонтирован в Чернигове.