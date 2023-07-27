В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину (ФОТО, ВИДЕО)

В Полтаве 27 июля демонтировали памятники поэту Александру Пушкину в Березовом сквере и советскому генералу Николаю Ватутину на улице Украинской Повстанческой Армии (до недавнего времени - улица Ватутина).

Как отмечается в сообщении Полтавского городского совета, снятые памятники будут временно храниться на территории коммунального предприятия "Декоративные культуры", работники которого утром в четверг их и демонтировали.

Напомним, что Полтавский горсовет еще 7 апреля проголосовал за демонтаж памятников Ватутину, Пушкину, а также еще одному советскому генералу Алексею Зыгину, похороненному в Полтаве.

Впрочем, Министерство культуры до сих пор не предоставило согласования на такие действия (речь идет об объектах со статусом памятников местного значения), так что 24 июля исполнительный комитет горсовета решил демонтировать монументы без такого согласования. Как комментировал "Суспільному" первый заместитель мэра Валерий Пархоменко, это должно было произойти в течение недели.

Фото: Полтавский горсовет Фото: Полтавский горсовет Фото: Полтавский горсовет Фото: Полтавский горсовет Фото: Полтавский горсовет Фото: Полтавский горсовет

"Ждали согласования Минкульта. Областная государственная администрация должна нам также выдать определенные документы. Но было принято решение подготовить проект решения без согласования. Вопрос демонтажа еще никто глубокого не изучал. По памятникам Ватутину и Пушкину – понятно, они не так монументальны", - отмечал он.

Однако в отношении памятника Зыгину, по его словам, еще "надо провести кое-какое изучение, чтобы не варварским способом его распилить или разбить", поскольку у городских властей нет соответствующей документации, которая дала бы понимание как закреплен этот монумент и какова глубина его фундамента.

Городские власти намерены впоследствии передать памятники Ватутину и Зыгину в музей "Парк советского периода" в Сумской области, а бюст Пушкина - в Полтавский краеведческий музей.

Переименование улиц в Полтаве

Отметим, что памятник Зыгину расположен в конце улицы Соборности - на площади, которая до 19 мая носила его имя. Теперь ее переименовали в Киевскую площадь. Улицу же Зыгина, которая идет параллельно улице Соборности, переименовали в улицу Капитана Владимира Киселева.

Памятник Ватутину расположен посреди улицы Соборности на углу с улицей, носившей его имя и начинающейся оттуда. Сейчас она называется уже улицей Украинской Повстанческой Армии. Ватутин, напомним, 29 февраля был ранен именно бойцами УПА из засады в Ровенской области, после чего перевезен в Киев, где скончался 15 апреля от заражения крови. Похоронен он был в Мариинском парке в Киеве. 9 февраля этого года памятник Ватутину на его могиле был демонтирован.

В свою очередь, памятник Пушкину расположен в Березовом сквере, через который проходит улица, названная в его честь и пока не переименованная. По состоянию на начало июля сообщалось, что городские власти отсрочили ее переименование из-за подачи слишком большого количества – более 40 – предложений относительно нового наименования.

Всего же в городе 19 мая переименовали 73 топонимических объекта, а в окрестных селах, входящих в состав общины, - еще 22. Среди них - немало названий, посвященных именно советским военным деятелям.

Где в Украине сносили памятники Пушкину

30 декабря прошлого года памятник Пушкину был демонтирован в Краматорске Донецкой области. 27 декабря в Черновцах демонтировали бюст Пушкина, размещенный на здании драмтеатра. Кроме того, 23 декабря в том же городе был демонтирован и распилен еще один памятник этому русскому поэту.

Перед этим, 16 декабря, был демонтирован памятник Пушкину в Днепре, в ноябре же памятник поэту снесли в Житомире, а также в Харькове. Еще в мае Пушкин был демонтирован в Николаеве, а в конце апреля - в Чернигове.

В Киеве один из памятников Пушкину – на территории гимназии №153 – был демонтирован еще 1 сентября 2022 года, а другой – расположенный перед зданием Национального транспортного университета – неизвестные сбросили 11 октября. Примечательно, что Минкульт лишил их охранного статуса уже после того, как эти объекты были снесены. Вероятно, так же произойдет и с демонтированными памятниками в Полтаве.

Памятник поэту также находится в бывшем парке имени самого Пушкина, который в июле был переименован в парк Ивана Багряного. Кроме того, бюст поэта также находится на станции метро "Университет": в мае уже этого года сообщалось, что его вместе с еще тремя бюстами готовят к замене.