Петиция с требованием демонтировать памятник Пушкину в Киеве набрала необходимое количество голосов

Власти Киева начали рассмотрение петиции по демонтажу памятника российскому поэту Александру Пушкину на Брестском проспекте. Она набрала 6 тысяч подписей менее чем за неделю.

Соответствующая петиция №12081 зарегистрирована на сайте электронных петиций Киевсовета 8 мая.

"Прошу провести немедленный демонтаж памятника Пушкину, который по-прежнему стоит на Шулявке. Процесс деколонизации активно продолжается по всей Украине", - подчеркнул автор петиции.

Он отметил, что памятники Пушкину являются главными русскими идеологическими маркерами, так же, какими были памятники Ленину для периода советской оккупации.

По словам инициатора петиции, так называемый "пушкинопад" прошел в Харькове, Днепре, Николаеве, Черновцах, Ужгороде, Мукачево, Тернополе, Кропивницком, Кременчуге, Кролевце, Конотопе, Чернигове, Полонном и других населенных пунктах Украины.

"Время наконец-то избавиться от главного имперского маркера и городу Киеву", – резюмировал автор петиции.

Ранее Министерство культуры и информационной политики признало не подлежащими внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины и объектов культурного наследия два памятника российскому поэту Александру Пушкину в Киеве.

В частности, речь идет о бюсте Пушкина на улице Михаила Емельяновича-Павленко (бывшая Суворова), 1. Другим таким объектом является бюст Пушкина, расположенный на улице Вячеслава Чорновила, 37-А.

Это не единственные монументы в Киеве, посвященные этому поэту. В частности, в парке имени Пушкина стоит памятник ему, установленный в 1962 году, а на станции метро "Университет", открытой в 1960 году, есть бюст поэта в нише одного из пилонов. Пока последний спрятан в деревянном боксе. Его собираются окончательно убрать, заменив бюст на кого-то другого: сейчас проходит электронное голосование для жителей Киева по этому поводу.