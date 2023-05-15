Петиція з вимогою демонтувати пам’ятник Пушкіну в Києві набрала необхідну кількість голосів

Влада Києва почала розгляд петиції щодо демонтажу пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну на Берестейському проспекті. Вона набрала 6 тисяч підписів менше ніж за тиждень .

Відповідна петиція № 12081 зареєстрована на сайті електронних петицій Київради 8 травня.

"Прошу провести негайний демонтаж пам'ятника Пушкіну, який досі стоїть на Шулявці. Процес деколонізації активно триває по всій Україні", – підкреслив автор петиції.

Він наголосив, що пам'ятники Пушкіну є головними російськими ідеологічними маркерами, так само, якими були пам'ятники Леніну для періоду радянської окупації.

За словами ініціатора петиції , так званий "пушкінопад" пройшов у Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Чернівцях, Ужгороді, Мукачеві, Тернополі, Кропивницькому, Кременчуці, Кролевці, Конотопі, Чернігові, Полонному та інших населених пунктах України.

"Час нарешті позбутися головного імперського маркера і місту Києву", – резюмував автор петиції.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики визнало такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та об’єктів культурної спадщини, два пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну у Києві.

Зокрема, йдеться про бюст Пушкіна на вулиці Михайла Омеляновича-Павленка (колишня Суворова), 1. Іншим таким об'єктом є погруддя Пушкіна, розташоване на вулиці В’ячеслава Чорновола, 37-А.

Це не єдині монументи в Києві, присвячені цьому поетові. Зокрема, у парку імені Пушкіна стоїть великий пам'ятник йому, встановлений у 1962 році, а на станції метро "Університет", відкритій у 1960 році, є бюст поета у ниші одного з пілонів. Наразі останній сховано в дерев'яному боксі. Його збираються остаточно прибрати, замінивши на бюст когось іншого: зараз проходить електронне голосування для мешканців Києва з цього приводу.