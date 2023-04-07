В Полтаві вирішили демонтувати пам’ятники Пушкіну та радянським генералам Зигіну й Ватутіну

Полтавська міська рада 7 квітня проголосувала за демонтаж пам’ятників радянським генералам Олексію Зигіну та Миколі Ватутіну, а також поету Олександру Пушкіну. Як повідомляє видання "Полтавщина", проекти рішень були затверджені голосами 26 депутатів.

За це голосовували члени шести фракцій - "За майбутнє", "Слуга народу", "Рідне місто", "Європейська солідарність", Партії простих людей Сергія Капліна та "Свободи".

Всього ж в раді 42 депутати, але 14 були відсутні. Єдиними серед присутніх, хто утрималися від голосування, стали Максим Венгровський ("Рідне місто") та Ірина Климко ("За майбутнє").

В першому документі вказано, що комунальне підприємство "Декоративні культури" протягом 60 днів має демонтувати й перенести пам’ятники Зигіну та Ватутіну в інше місце, в другому - що демонтаж пам’ятника Пушкіну має бути проведено протягом 45 днів.

До цього міський департамент культури направив листа у Міністерство культури та інформаційної політики, щоби зняти з монументам генералів статус пам’ятників місцевого значення. Після отримання відповіді можна буде замовити технічну документацію і демонтувати їх. В свою чергу, пам’ятника Пушкіну статусу не має, тому його можна демонтувати вже.

Зазначимо, що пам'ятник Зигіну розташований в кінці вулиці Соборності - на площі, що носить його ім'я. Пам'ятник Ватутіну розташований посередині вулиці Соборності на розі з вулицею, що носить його ім'я і починається звідти. Пам'ятник Пушкіну розташований в Березовому сквері, через який проходить вулиця, названа на його честь.

В свою чергу, очільник Мінкульту Олександр Ткаченко привітав рішення полтавських депутатів демонтувати зазначені пам’ятники. Він нагадав, що експертна рада Мінкульту з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму вже давно рекомендувала це зробити.

"В Полтаві процес очищення простору від російських та радянських символів проходить дискусійно. Але сподіваємось, що зрештою він зрушиться з місця та піде в належному темпі. Тому чекаємо рішення по пам‘ятникам, присвяченим Петру І", - додав він.

Нагадаємо, що експертна рада Мінкульту рекомендувала демонтувати у Полтаві пам’ятники, встановлені в часи Російської імперії та пов’язані з її перемогою у Полтавській битві 8 липня 1709 року над шведськими військами Карла XII, ще у вересні 2022 року.