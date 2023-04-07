В Полтаве решили демонтировать памятники Пушкину и советским генералам Зыгину и Ватутину

Полтавский городской совет 7 апреля проголосовал за демонтаж памятников советским генералам Алексею Зыгину и Николаю Ватутину, а также поэту Александру Пушкину. Как сообщает издание "Полтавщина", проекты решений были утверждены голосами 26 депутатов.

За это голосовали члены шести фракций - "За будущее", "Слуга народа", "Родной город", "Европейская солидарность", Партии простых людей Сергея Каплина и "Свободы".

Всего же в совете 42 депутата, но 14 из них отсутствовали. Единственными среди воздержавшихся от голосования стали Максим Венгровский ("Родной город") и Ирина Климко ("За будущее").

В первом документе указано, что коммунальное предприятие "Декоративные культуры" в течение 60 дней должно демонтировать и перенести памятники Зыгину и Ватутину в другое место, во втором - что демонтаж памятника Пушкину должен быть проведен в течение 45 дней.

До этого городской департамент культуры направил письмо в Министерство культуры и информационной политики, чтобы снять в отношении монументов генералам статус памятников местного значения. После получения ответа можно будет заказать техническую документацию и демонтировать их. В свою очередь, памятник Пушкину статуса не имеет, потому его можно демонтировать уже.

Отметим, что памятник Зыгину расположен в конце улицы Соборности - на площади, носящей его имя. Памятник Ватутину расположен посреди улицы Соборности на углу с улицей, носящей его имя и начинающейся оттуда. Памятник Пушкину расположен в Березовом сквере, через который проходит улица, названная в его честь.

В свою очередь глава Минкульта Александр Ткаченко поприветствовал решение полтавских депутатов демонтировать указанные памятники. Он напомнил, что экспертный совет Минкульта по преодолению последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал это сделать.

"В Полтаве процесс очистки пространства от российских и советских символов проходит дискуссионно. Но надеемся, что в итоге он сдвинется с места и пойдет в должном темпе. Поэтому ждем решения по памятникам, посвященным Петру I", - добавил он.

Напомним, что экспертный совет Минкульта рекомендовал демонтировать в Полтаве памятники, установленные во времена Российской империи и связанные с ее победой в Полтавской битве 8 июля 1709 над шведскими войсками Карла XII, еще в сентябре 2022 года.