В Краматорске демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)

В Краматорске, являющемся сейчас крупнейшим городом Донецкой области, подконтрольным Украине, 30 декабря демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину (1799-1837). Об этом сообщил в соцсетях начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

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"Выпей кофе, послезавтра Новый год. Наверное, еще не без России в Украине, но все будет - придет время. Здесь место для своих героев, своей культуры и истории. Это не борьба с памятниками, это борьба Украины за жизнь. Украинское - в Украине", - высказался он в качестве комментария к событию.

Отметим, что бюст Пушкина в Краматорске располагался при входе в одноименный парк около угла улицы Дружбы (бывшая Ленина) и бульвара Машиностроителей.

Фото: Facebook/alexander.vasilyevich.goncharenko Фото: KramatorskPost Фото: KramatorskPost Фото: KramatorskPost

Напомним, что 27 декабря в Черновцах был демонтирован со здания драмтеатра бюст Пушкина. Кроме того, 23 декабря в том же городе был демонтирован и распилен памятник этому поэту.

16 декабря был демонтирован памятник Пушкину в Днепре, в ноябре памятник поэту снесли в Житомире, а также в Харькове. Еще в мае памятник Пушкину был демонтирован в Николаеве, а в конце апреля - в Чернигове.