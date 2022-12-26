В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову (ФОТО)

В Днепре 26 декабря демонтировали памятники писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову. Как отмечает коммунальный телеканал "Дніпро TV", это произошло согласно решению исполнительного комитета горсовета от 6 декабря.

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Указано, в частности, что сначала коммунальные службы провели комиссионное обследование памятника Горькому и его постамента, определив необходимость срезать закладные крепежи, чтобы беспрепятственно поднять фигуру.

В итоге коммунальщики сняли этот памятник, а также памятник Чкалову с постаментов с помощью спецтехники и отвезли на территорию одного из коммунальных предприятий под ответственное хранение.

Их дальнейшая судьба будет разрешаться специалистами мэрии. Постаменты же, как отмечает канал, "пока не трогали". Также даже коммунальному СМИ пока неизвестно, что будет размещено на местах демонтированных памятников.

Фото: Суспільне Дніпро Фото: Суспільне Дніпро Фото: Дніпро TV Фото: Дніпро TV Фото: Дніпро TV Фото: Дніпро TV Фото: Дніпро TV Фото: Дніпро TV Фото: Дніпро TV Фото: Дніпро TV Фото: Дніпро TV

Напомним, что согласно указанному решению от 6 декабря, перевезти на территорию КП "Зооконтроль" должны около десятка днепровских монументов советского периода, а также связанных с культурой и историей России.

Так, 16 декабря из этого перечня были демонтированы памятники русскому поэту Александру Пушкину (1799-1837) и советскому партизану-пионеру Володе Дубинину (1927-1942).