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В Днепре памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим российским деятелям перенесут на территорию КП "Зооконтроль"
Исполком горсовета Днепра 6 декабря самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим известным российским деятелям на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".
Об этом в Facebook сообщил мэр Борис Филатов.
"Пусть пока постоят там. Целее будут. Демонтаж начнется в ближайшие дни", - отметил городской голова.
Он добавил, что местные власти с начала полномасштабного вторжения неоднократно обращались в Министерство культуры и информационной политики с просьбой определить объекты культурного наследия и исключить из их перечня памятники, связанные с СССР и РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Однако, по словам Филатова, за почти 10 месяцев войны местные власти Днепра не получили официального разъяснения от Минкульта.
Напомним, в ноябре Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже памятника Екатерине II. Памятник временно перенесут в Одесский художественный музей.
При этом решение удалось принять только со второй попытки. В сентябре Одесский горсовет не поддержал предложение о демонтаже "Учредителей Одессы" и их переносе в Одесский историко-краеведческий музей.