В Днепре памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим российским деятелям перенесут на территорию КП "Зооконтроль"

Исполком горсовета Днепра 6 декабря самостоятельно принял решение перенести памятники Пушкину, Ломоносову, Горькому и другим известным российским деятелям на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".

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Об этом в Facebook сообщил мэр Борис Филатов.

"Пусть пока постоят там. Целее будут. Демонтаж начнется в ближайшие дни", - отметил городской голова.

Он добавил, что местные власти с начала полномасштабного вторжения неоднократно обращались в Министерство культуры и информационной политики с просьбой определить объекты культурного наследия и исключить из их перечня памятники, связанные с СССР и РФ.

Однако, по словам Филатова, за почти 10 месяцев войны местные власти Днепра не получили официального разъяснения от Минкульта.

Напомним, в ноябре Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже памятника Екатерине II. Памятник временно перенесут в Одесский художественный музей.

При этом решение удалось принять только со второй попытки. В сентябре Одесский горсовет не поддержал предложение о демонтаже "Учредителей Одессы" и их переносе в Одесский историко-краеведческий музей.