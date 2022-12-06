У Дніпрі пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим російським діячам перенесуть на територію КП "Зооконтроль"

Виконком міськради Дніпра 6 грудня самостійно ухвалив рішення перенести пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим відомим російським діячам на територію комунального підприємства "Зооконтроль".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це в Facebook повідомив мер Борис Філатов.

"Нехай поки що постоять там. Цілішими будуть. Демонтаж розпочнеться найближчими днями", — зазначив міський голова.

Він додав, що місцева влада з початку повномасштабного вторгнення неодноразово зверталася до Міністерства культури та інформаційної політики України з проханням визначити об'єкти культурної спадщини та виключити з їхнього переліку пам'ятники, пов'язані з СРСР та РФ.

Однак, за словами Філатова, за майже 10 місяців війни місцева влада Дніпра не отримала офіційного роз'яснення від Мінкульту.

Нагадаємо, у листопаді Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж пам’ятника Катерині ІІ. Пам’ятники тимчасово перенесуть до Одеського художнього музею.

Хоча рішення вдалося прийняти лише з другої спроби. У вересні Одеська міськрада не підтримала пропозицію про демонтаж "Засновників Одеси" та їх перенесення до Одеського історико-краєзнавчого музею.