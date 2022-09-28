Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника Катерині II з перенесенням до музею

Одеська міська рада не підтримала пропозицію про демонтаж та перенесення до Одеського історико-краєзнавчого музею пам'ятника "Засновникам Одеси". Про це повідомляється на сайті міськради.

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За таке рішення проголосувало лише 17 депутатів при 33 мінімально необхідних. Жоден не проголосував проти, утримався лише один. Натомість 21 депутат з числа присутніх не голосували, зокрема й мер Геннадій Труханов та виконуючий обов'язки його заступника - керуючий справами мерії Олег Бриндак.

Зазначимо, що центральною фігурою пам'ятника є скульптура російської імператриці Катерини II, в основі монументу розташовані скульптури її сподвижників Хосе де Рібаса, Франца де Воллана, Григорія Потьомкіна та Платона Зубова.

Пам'ятник стояв на цьому ж місці - Катеринінській плоші - у 1900-1920 роках і був відновлений у 2007 році з тими ж фігурами засновників міста, окрім самої Катерини, пам'ятник якій є новоділом. Зберегти оригінальні скульптури вдалося завдяки їхньому зберіганні саме на території Одеського історико-краєзнавчого музею.

В липні 2022 року електронна петиція на сайті президента щодо знесення пам'ятника набрала необхідні 25 тисяч голосів, і її розглянув Володимир Зеленський, який, однак, не висловив свою позицію, а лише звернувся до Одеської міськради з проханням розглянути це питання.

Починаючи з 10 вересня прихильники знесення пам'ятнику вже декілька разів обливали його фарбою та обписували написами з негативними характеристиками Катерини II.

Сам Труханов після цього заявив, що виступає за створення в Одесі паркового комплексу радянського та імперського минулого і проти "виморювання та забуття" історії минулого. Подібну позицію про перенесення пам'ятника "у якийсь простір" ще в травні висловлював голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

В свою чергу, мерія Одеси з 20 вересня до 20 жовтня запустила онлайн-голосування жителів міста щодо подальшої долі монументу з сімома варіантами, з яких можна обрати лише один.

Зокрема, запропоновано демонтувати лише імперські символи, демонтувати лише скульптуру Катерини ІІ, демонтувати пам’ятник повністю, відкласти питання до закінчення воєнного стану, зберегти пам’ятник на своєму місці без змін, зберегти пам’ятник на своєму місці з доповненням історичною інформацією про Катерину ІІ або зберегти пам’ятник та перенести до спеціального меморіального парку чи музею.