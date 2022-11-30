Одесский городской совет поддержал решение о демонтаже памятника Екатерине II

Одесский городской совет поддержал решение демонтировать и перенести в Одесский художественный музей памятник "Основателям Одессы".

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Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

"Одесский городской совет поддержал решение демонтировать и перенести памятник Основателям Одессы в центре со скульптурой Екатерины II", - говорится в сообщении.

Кроме того, депутаты городского совета решили демонтировать и перенести памятник Александру Суворову.

Отмечается, что памятники временно перенесут в Одесский художественный музей.

Напомним, что что 28 сентября Одесский горсовет не поддержал предложение о демонтаже "Основателей Одессы" и их переносе в Одесский историко-краеведческий музей.

Центральной фигурой памятника является скульптура российской императрицы Екатерины II, а в основе монумента расположены скульптуры ее сподвижников Хосе де Рибаса, Франца де Воллана, Григория Потемкина и Платона Зубова.

Памятник стоял на этом же месте – Екатерининской площади – в 1900-1920 годах и был восстановлен в 2007 году с теми же фигурами основателей города, кроме самой Екатерины, памятник которой является новоделом. Сохранить оригинальные скульптуры удалось благодаря их хранению именно на территории Одесского историко-краеведческого музея.

При этом начиная с 10 сентября сторонники сноса памятника уже несколько раз обливали его краской и описывали надписями с отрицательными характеристиками Екатерины II.