Кабмин предлагает разрешить исключать из охранного реестра советские и имперские памятки: каковы критерии

Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить правовые основания для изъятия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины объектов культурного наследия, являющихся символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии. Соответствующий анонсированный законопроект №8273 был внесен в парламент 9 декабря.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Правительство предлагает внести изменения в закон об охране культурного наследия, согласно которым до решения вопроса о включении или невключении не подлежат занесению в реестр нововыявленные объекты культурного наследия и памятники определенных категорий. Также, собственно, уже имеющиеся в реестре памятники этих категорий, согласно законопроекту, должны быть из него исключены.

Речь идет об объектах, посвященных лицам, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), лицам, занимающим руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик, органах власти и управления областей, городов республиканского подчинения, работникам советских органов государственной безопасности всех уровней.

Также это объекты, посвященные событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследованием участников борьбы за независимость Украины в XX веке (кроме памятников и памятных знаков, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины или с развитием украинской науки и культуры).

Кроме того, исключать из реестра должны будут памятники, подлежащие демонтажу в соответствии с требованиями закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики, а также те, которые являются символами российской имперской или советской тоталитарной политики.

Кабмин предлагает также добавить в закон об охране культурного наследия новую статью, в которой прописать критерии отнесения объектов к символам российской имперской и советской тоталитарной политики.

Так, согласно документу, при принятии решений по устранению из публичного пространства или сохранению объектов, названий, символов такой политики целесообразно учитывать меру и последствия участия политического или культурного деятеля в реализации такой политики и то, как те или иные объекты, названия, фигуры или произведения пропагандируют имперские и тоталитарные нарративы.

Критерием также определен вклад личности в развитие украинской и мировой культуры, науки и других общественно важных сфер человеческой деятельности; личная мировоззренческая позиция, ценностные ориентиры той или иной фигуры; отношение лица к украинской идентичности и идентичности коренных народов Украины; мифологизированность и инструментализация имперской и тоталитарной пропагандой личности или исторического события.

Нецелесообразным предлагается определить существование в публичном пространстве названий, объектов, символов, связанных с реализацией российской имперской и тоталитарной политики, направленной на покорение Украины, преследование участников борьбы за независимость, совершение политических репрессий и других преступлений имперского и тоталитарного режимов.

Также критерием такой нецелесообразности указана связанность с названиями российских городов и других географических, исторических и культурных объектов Российской Федерации, не связанных непосредственно с украинской историей.

Кроме того, убирать, согласно законопроекту, должны будут и объекты, связанные с лицами, принимавшими активное участие в реализации и/или пропаганде российской имперской и советской тоталитарной политики; принимавших непосредственное участие в преследованиях участников борьбы за независимость, совершении политических репрессий и других преступлений этих режимов; с лицами и событиями, которые "были мифологизированы имперской и тоталитарной пропагандой и сегодня используются российской пропагандой для распространения собственных нарративов".

При этом предлагается прописать, что в процессе очищения публичного пространства от российской имперской и советской тоталитарной политики важно не допустить уничтожения памяти о значимых для Украины и конкретного населенного пункта исторических личностях и событиях.

Так, целесообразно сохранять названия/объекты, связанные с лицами, внесшими важный вклад в развитие украинской или мировой науки, культуры и других сфер общественной жизни; были благосклонными к Украине и украинской культуре, признавали ее равенство с другими культурами; боролись с тоталитарными режимами или подверглись преследованию.

Также в новой статье предлагается прописать определение антиукраинской пропаганды: ею будет считаться информация, которая по своей форме или содержанию направлена против Украины как суверенного и независимого, демократического, социального, правового государства, украинского народа, его истории и культуры, языка, героев, обычаев и традиций .

Однако в проекте закона не указано, каким образом такая пропаганда будет применяться как критерий отнесения объектов к символам имперской и советской политики. В нынешней редакции закона об охране культурного наследия отсылок к "антиукраинской пропаганде" также нет.

Источник фото: ua.depositphotos.com