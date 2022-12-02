Кабмин предложит Раде разрешить изымать из охранного реестра советские и имперские памятники

Кабинет министров подаст в Верховную Раду законопроект, устанавливающий правовые основания для изъятия из Государственного реестра недвижимых памятников Украины объектов культурного наследия, являющихся символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии.

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Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, являющееся инициатором документа, правительство одобрило его на заседании 2 декабря. Он предусматривает соответствующие изменения в закон об охране культурного наследия.

"Изменения в законодательство нужны, чтобы усилить позиционирование Украины в новом геополитическом контексте как центра демократии и свободы", - заявили в ведомстве.

Документ предусматривает внесение изменений в статьи 13, 15 указанного закона и дополнение его новой статьей 151 путем расширения памятников, не подлежащих внесению в Реестр объектов культурного наследия, и дополнением критериями отнесения объектов культурного наследия к символам российской имперской или советской тоталитарной политики.

"Изменить государственную политику по сохранению и защите культурного наследия необходимо именно сейчас, поскольку оно является одним из главных факторов формирования украинской идентичности. Запрос украинского общества, истощенного российской агрессией и зверствами российской армии, на изменения очень высок", - отметил министр Александр Ткаченко.

По его словам, именно сейчас "переосмысление и поиск новых содержаний и общечеловеческих ценностных нарративов" наиболее актуальны, и нужно избавить украинское культурное пространство "от постколониального балласта".

Напомним при этом, что месяц назад экспертный совет Минкульта по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма призывал органы местной власти поддерживать в надлежащем состоянии монументы и мемориалы, установленные для увековечения памяти участников и жертв Второй мировой войны, однако заменить на них цифры 1941 года на 1939 год.