Кабмин внес церкви древнего Чернигова в реестр недвижимых памятников

Кабинет министров внес в Государственный реестр недвижимых памятников Украины ряд объектов культурного наследия национального значения, расположенных в Чернигове.

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Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 10 ноября.

В частности, оно касается таких памятников, как Дом губернатора, Пятницкая церковь, Екатерининская церковь, Дом архиепископа, Спасо-Преображенский собор, а также комплекс сооружений Троицко-Ильинского монастыря.

Соответственно, указанные объекты были исключены из Списка памятников архитектуры УССР, находящихся под охраной государства. Отметим, что эти памятники в настоящее время входят в национальный архитектурно-исторический заповедник "Чернигов древний".

Напомним, что в октябре Кабмин также перевел из списка памятников архитектуры УССР в реестр недвижимых памятников Украины ансамбль неоготического Николаевского костела в Киеве, пострадавшего от пожара в сентябре 2021 года.