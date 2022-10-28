Кабмин передал Минкульту кафедральный собор Крымской епархии ПЦУ в Симферополе

Кабинет министров передал из собственности Автономной Республики Крым в государственную собственность Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе, являющийся главным храмом Крымской епархии Православной церкви Украины.

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Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение Кабмин принял на заседании 28 октября.

Оно принято на период действия закона об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины. Согласно документу, объект отнесен к сфере управления Министерства культуры и информационной политики.

В свою очередь, как отмечают в Министерстве реинтеграции оккупированных территорий, данное постановление было принято во исполнение постановления Верховной Рады от 17 февраля этого года о защите права на свободу мировоззрения и вероисповедания верующих Крымской епархии ПЦУ и сохранения помещения указанного собора.

Оно было инициирована и разработана Минреинтеграции и стала ответом на действия российских оккупационных властей по "передаче" указанного имущественного комплекса в собственность ее незаконных органов.

"Решение [Кабмина] позволяет защитить нарушенные права общины Православной церкви Украины на Крымском полуострове. Собор будет передан в безвозмездное пользование Крымской епархии ПЦУ, а после деоккупации полуострова - вернется в собственность церкви", - пояснили в ведомстве.

Отметим, что 4 августа 2020 года Верховный суд России окончательно подтвердил решение судов трех низших уровней о расторжении с Крымской епархией ПЦУ договора аренды здания собора на улице Севастопольской, 17 по иску так называемого "Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым", считающего объект находящимся у него на балансе, из-за якобы долгов за аренду.