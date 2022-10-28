Кабмін передав Мінкульту кафедральний собор Кримської єпархії ПЦУ в Сімферополі

Кабінет міністрів передав із власності Автономної Республіки Крим у державну власність Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у Сімферополі, який є головним храмом Кримської єпархії Православної церкви України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 28 жовтня.

Воно прийняте на період дії закону про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Згідно документу, об'єкт віднесено до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики.

В свою чергу, як зазначають у Міністерстві з реінтеграції окупованих територій, ця постанова була ухвалена на виконання постанови Верховної Ради від 17 лютого цього року щодо захисту права на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії ПЦУ та збереження приміщення зазначеного собору.

Вона була ініційована та розроблена Мінреінтеграції і стала відповіддю на дії російської окупаційної влади щодо "передачі" вказаного майнового комплексу у власність її незаконних органів.

"Рішення [Кабміну] дає можливість захистити порушені права громади Православної церкви України на Кримському півострові. Собор буде переданий у безоплатне користування Кримської єпархії ПЦУ, а після деокупації півострова - повернеться у власність церкви", - пояснили у відомстві.

Зазначимо, що 4 серпня 2020 року Верховний суд Росії остаточно підтвердив рішення судів трьох нижчих рівнів про розірвання з Кримською єпархією ПЦУ договору аренди будівлі собору на вулиці Севастопольській, 17 за позовом так званого "Міністерства майнових та земельних відносин Республіки Крим", яке вважає об'єкт таким, що знаходиться у нього на балансі, через нібито борги за оренду.