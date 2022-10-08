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Кабмин внес костел святого Николая в Киеве в реестр недвижимых памятников
Кабинет министров 8 октября внес в Государственный реестр недвижимых памятников Украины объекты культурного наследия национального значения – ансамбль Николаевского костела и дома причта.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. В этой связи указанные памятники исключены из списка памятников архитектуры Украинской ССР, находящихся под охраной государства.
Напоминаем, что 3 сентября 2021 года в неоготическом костеле святого Николая в Киеве, расположенном на улице Большой Васильковской, 75, произошел пожар, сильно повредивший здание.
Сразу после этого украинский бизнес вызвался финансово помогать в восстановлении костела: за первые сутки было собрано 17 миллионов гривен. При этом Министерство культуры и информационной политики предварительно оценивало стоимость противоаварийных работ в 75 миллионов гривен.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В конце января уже 2022 года стало известно, что противоаварийные работы после пожара в костеле святого Николая уже завершены. По словам адвоката Маси Найема, который контролировал расходы денег, было потрачено всего 21,5 миллиона гривен – все средства поступили от бизнесменов-благодетелей.