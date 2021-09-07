"Это же не сарай": Минкульт озвучил цену противоаварийных работ в костеле Святого Николая

Стоимость противоаварийных работ после пожара, произошедшего 4 сентября в киевском костеле Святого Николая, предварительно оценивается в 75 млн грн. Об этом рассказал в эфире "24 канала" министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он, в частности, поприветствовал инициативу украинского бизнеса оплатить часть расходов на восстановление храма, благодаря которой удалось собрать уже 23 млн грн, однако подчеркнул, что о таких разрушениях, которые произошли с собором Парижской Богоматери во время пожара в 2019 году, речь не идет.

"Речь идет только о части костела, а именно о том, что органа больше нет. Потому инициативу бизнесменов предоставить средства на восстановление, в первую очередь, и противоаварийные работы мы очень приветствуем. Сегодня имел разговор с их представителями в Zoom, договорились об алгоритме сотрудничества. Также государство, безусловно, выделит средства на восстановление. Уже выделены средства на реставрационные работы внешнего периметра", — отметил министр.

По словам Ткаченко, остается нерешенным вопрос, где будет далее размещаться коллектив органной и камерной музыки и новый орган.

"По католической парафии хотел бы напомнить, что существует решение правительства годичной давности о том, что государство передает в пользование католической общине собор Святого Николая. Главный вопрос, который остается нерешенным, — это где, собственно, должен размещаться коллектив органной и камерной музыки и новый орган. Вопрос будем решать параллельно", — сказал чиновник.

В то же время он подчеркнул, что сейчас самое главное — сделать так, чтобы как можно быстрее начались восстановительные и противоаварийные работы.

"Мы уже составили график, и по нашим подсчетам, если мы успеем все процедуры пройти, через месяц эти работы начнутся. Непосредственно некоторые вещи мы начнем делать уже на днях. У нас есть определенная процедура: мы должны определить характер повреждений, должны быть выводы ГСЧС о характере повреждений, потом должна быть экспертиза. Это же, извините, не сарай восстанавливать", — сказал он.

По словам министра, противоаварийные работы следует начинать лишь после экспертизы, поскольку речь идет об объекте культурного и исторического наследия.

"Мы думаем, что предварительные выводы относительного того, сколько могут стоить, еще раз подчеркиваю, противоаварийные работы, — это где-то около 75 млн грн", — добавил Ткаченко.

Он также подчеркнул, что пока здание использовать по назначению нельзя, поскольку "существуют риски, и никто не знает, какие там угрозы внутри".