Пожар в Нантском соборе во Франции: полиция подозревает умышленный поджог

Пожар в Нантском соборе во Франции мог произойти в результате умышленного поджога.

В пользу этой версии свидетельствует то, что пожар одновременно начался в трех очагах, заявил прокурор Нанта Пьер Сен, передает местная радиостанция France Bleu.

По его словам, пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла мог стать следствием умышленного поджога.

Также сообщается, что начальник местной пожарной службы заявил о трех очагах возгорания — на уровне большого органа, а также справа и слева от вытянутой части собора, по обеим сторонам которой стоят колонны.

Предполагается, что ущерб от пожара будет существенным, так как сильно пострадал фасад и витражи.

По данным France Bleu, прокуратура Нанта завела уголовное дело о поджоге, а судебная полиция занялась расследованием.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на происшествие в своем Twitter.

"После Нотр-Дама в самом сердце Нанта горит собор Святых Петра и Павла. Поддержим наших пожарных, которые рискуют ради спасения этого готического собора в городе герцогов", — написал он в микроблоге.

Напомним, 18 июля в Нанте загорелся средневековый кафедральный собор Петра и Павла. В первые часы огонь был неконтролируемым и быстро распространился по зданию.

Как известно, это уже второй за последние 2 года пожар в крупнейших соборах Франции: годом ранее горел Собор Парижской Богоматери, ущерб от пожара оценивается в сотни миллионов евро.