Происшествия 30 минут назад

Пожар в Нантском соборе во Франции: полиция подозревает умышленный поджог

Названа возможная причина пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте

Пожар в соборе в Нанте. Фото: twitter.com/secretshistoire Пожар в соборе в Нанте. Фото: twitter.com/secretshistoire
Пожар в соборе в Нанте. Фото: twitter.com/secretshistoire

Пожар в Нантском соборе во Франции мог произойти в результате умышленного поджога.

В пользу этой версии свидетельствует то, что пожар одновременно начался в трех очагах, заявил прокурор Нанта Пьер Сен, передает местная радиостанция France Bleu.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла мог стать следствием умышленного поджога.

Также сообщается, что начальник местной пожарной службы заявил о трех очагах возгорания — на уровне большого органа, а также справа и слева от вытянутой части собора, по обеим сторонам которой стоят колонны.

Предполагается, что ущерб от пожара будет существенным, так как сильно пострадал фасад и витражи.

По данным France Bleu, прокуратура Нанта завела уголовное дело о поджоге, а судебная полиция занялась расследованием.

Читайте также:
Во Франции горит старинный готический собор Святых Петра и Павла (ФОТО)

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на происшествие в своем Twitter.

"После Нотр-Дама в самом сердце Нанта горит собор Святых Петра и Павла. Поддержим наших пожарных, которые рискуют ради спасения этого готического собора в городе герцогов", — написал он в микроблоге.

Напомним, 18 июля в Нанте загорелся средневековый кафедральный собор Петра и Павла. В первые часы огонь был неконтролируемым и быстро распространился по зданию.

Как известно, это уже второй за последние 2 года пожар в крупнейших соборах Франции: годом ранее горел Собор Парижской Богоматери, ущерб от пожара оценивается в сотни миллионов евро.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ должны начать во Франции 20 июля
Расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ должны начать во Франции 20 июля
На военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль — пострадал 21 человек (ФОТО, ВИДЕО)
На военно-морской базе в Сан-Диего загорелся корабль — пострадал 21 человек (ФОТО, ВИДЕО)
В Одессе горело здание 1814 года застройки: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)
В Одессе горело здание 1814 года застройки: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: как выходят из карантина рестораны и бьюти-индустрия / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве произошел взрыв неизвестного устройства в мусорнике у метро: 4 пострадавших (ФОТО)

  3. "Как будем власть захватывать?": НАБУ обнародовало записи разговоров судьи Вовка (ВИДЕО)

  4. "Слуги" запланировали внеочередное заседание Рады 21 июля: какие вопросы в повестке дня

  5. "Укрзализныця" запускает поезда в Черновцы и на Львовском направлении

Загрузка...