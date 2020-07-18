Во Франции горит старинный готический собор Святых Петра и Павла (ФОТО)

Во французском городе Нант вспыхнул пожар в старинном готическом соборе Святых Петра и Павла.

С огнем борются более 60 пожарных с 8:00 по местному времени, сообщает ВВС.

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Пока причина пожара не известна.

На фотографиях видно, что пламя и дым охватили готическое здание.

Очевидец, который проживает неподалеку нантского собора, рассказал новостному агентству LCI, что видит огонь из своего дома.

"Я вижу, все больше и больше дыма", — сообщил мужчина.

По его словам, он проснулся от "очень странного звука колоколов".

Собор Святых Петра и Павла в Нанте — кафедральный собор Нантской епархии, самая большая готическая церковь в Бретани и одна из крупнейших во Франции.

Собор начали строить в 15 веке. Строительство и перестройки продолжались почти 500 лет.

Указано, что этот же собор уже горел в 1972 году, тогда огонь повредил крышу здания. Тогда сооружение пришлось закрыть на реставрацию на 3 года.

Напомним, что пожар произошел лишь через год после того, как во Франции уже пылал знаменитый собор Нотр-Дам в Париже — одном из крупнейших архитектурных сокровищ мира.