Во Франции горит старинный готический собор Святых Петра и Павла (ФОТО)

Во французском городе Нант вспыхнул пожар в старинном готическом соборе Святых Петра и Павла.
С огнем борются более 60 пожарных с 8:00 по местному времени, сообщает ВВС.
Пока причина пожара не известна.
На фотографиях видно, что пламя и дым охватили готическое здание.
Очевидец, который проживает неподалеку нантского собора, рассказал новостному агентству LCI, что видит огонь из своего дома.
#Nantes | Courage aux sapeurs-#pompiers du @SDIS44 engagés sur l"#incendie à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de #Nantes.— Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2020
Protéger, secourir et sauver. pic.twitter.com/z8ZaigcI3s
"Я вижу, все больше и больше дыма", — сообщил мужчина.
По его словам, он проснулся от "очень странного звука колоколов".
Собор Святых Петра и Павла в Нанте — кафедральный собор Нантской епархии, самая большая готическая церковь в Бретани и одна из крупнейших во Франции.
Собор начали строить в 15 веке. Строительство и перестройки продолжались почти 500 лет.
Указано, что этот же собор уже горел в 1972 году, тогда огонь повредил крышу здания. Тогда сооружение пришлось закрыть на реставрацию на 3 года.
Напомним, что пожар произошел лишь через год после того, как во Франции уже пылал знаменитый собор Нотр-Дам в Париже — одном из крупнейших архитектурных сокровищ мира.