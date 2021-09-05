Общество 30 минут назад

На реконструкцию костела Святого Николая бизнес собрал 17 млн за сутки после пожара

Инициативу помощи реконструкции культового сооружения поддержали множество украинских бизнесменов

Фото: Facebook Фото: Facebook
Фото: Facebook

За один день представители украинского бизнеса собрали 18 млн грн на восстановление костела Святого Николая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заявил соучредитель и СЕО ROZETKA Владислав Чечеткин.

По его словам, после того как его компания перечислила 1 млн грн, к этой инициативе присоединились:

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Олег Гороховский (Monobank) — 1 млн грн;

Андрей Ставницер (SD Capital) — 1 млн грн;

Rafal Juszczak (Альфа-Банк Украина) – 1 млн грн;

Александр Конотопский (Ajax Systems) — 1 млн грн;

Андрей Ваврыш (SAGA Development) — 1 млн грн;

Максим Корецкий — 1 млн грн;

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Владимир Попережнюк ("Новая почта") – 1 млн грн;

Dragon Capital – 1 млн грн;

Артур Мхитарян Taryan Group — 1 млн грн;

Александр Писарук (Райффайзен Банк Аваль) – 1 млн грн;

Сергей Черненко (ПУМБ) — 1 млн грн;

ПриватБанк — 1 млн грн;

ENSO — 1 млн грн;

Максим Шкиль (Група Компаній "Автострада") — 1 млн грн;

"Эпицентр К" — 1 млн грн;

"UDP девелоперская компания" — 1 млн грн;

Сергей Жуйков (Blackshield Capital) — 1 млн грн.

Ранее сообщалось, что представители украинского бизнеса решили оказать помощь в восстановлении костела Святого Николая, который пострадал от пожара, и организовывают сбор средств на его реконструкцию.

Напомним, 3 сентября в Печерском районе Киева на улице Большая Васильковская, 75, в костеле Святого Николая в органном зале возник пожар. Огонь частично повредил орган и внутреннюю отделку костела.

Храм построен в 1899 — 1909 годах в неоготическом стиле архитектором Владиславом Городецким.

 

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