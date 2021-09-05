На реконструкцию костела Святого Николая бизнес собрал 17 млн за сутки после пожара

За один день представители украинского бизнеса собрали 18 млн грн на восстановление костела Святого Николая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заявил соучредитель и СЕО ROZETKA Владислав Чечеткин.
По его словам, после того как его компания перечислила 1 млн грн, к этой инициативе присоединились:
Олег Гороховский (Monobank) — 1 млн грн;
Андрей Ставницер (SD Capital) — 1 млн грн;
Rafal Juszczak (Альфа-Банк Украина) – 1 млн грн;
Александр Конотопский (Ajax Systems) — 1 млн грн;
Андрей Ваврыш (SAGA Development) — 1 млн грн;
Максим Корецкий — 1 млн грн;
Владимир Попережнюк ("Новая почта") – 1 млн грн;
Dragon Capital – 1 млн грн;
Артур Мхитарян Taryan Group — 1 млн грн;
Александр Писарук (Райффайзен Банк Аваль) – 1 млн грн;
Сергей Черненко (ПУМБ) — 1 млн грн;
ПриватБанк — 1 млн грн;
ENSO — 1 млн грн;
Максим Шкиль (Група Компаній "Автострада") — 1 млн грн;
"Эпицентр К" — 1 млн грн;
"UDP девелоперская компания" — 1 млн грн;
Сергей Жуйков (Blackshield Capital) — 1 млн грн.
Ранее сообщалось, что представители украинского бизнеса решили оказать помощь в восстановлении костела Святого Николая, который пострадал от пожара, и организовывают сбор средств на его реконструкцию.
Напомним, 3 сентября в Печерском районе Киева на улице Большая Васильковская, 75, в костеле Святого Николая в органном зале возник пожар. Огонь частично повредил орган и внутреннюю отделку костела.
Храм построен в 1899 — 1909 годах в неоготическом стиле архитектором Владиславом Городецким.