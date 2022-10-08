Кабмін вніс костел святого Миколая у Києві до реєстру нерухомих пам’яток

Кабінет міністрів 8 жовтня вніс до Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єкти культурної спадщини національного значення - ансамбль Миколаївського костьолу та будинку причту.

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Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. У зв’язку з цим зазначені пам’ятки виключено із списку пам’ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави.

Нагадуємо, що 3 вересня 2021 року в неоготичному костелі святого Миколая в Києві, розташованому на вулиці Великій Васильківській, 75, сталася пожежа, яка сильно пошкодила будівлю.

Відразу після цього український бізнес зголосився фінансово допомагати у відновленні костелу: за першу добу було зібрано 17 мільйонів гривень. Міністерство культури та інформаційної політики попередньо оцінювало вартість протиаварійних робіт у 75 мільйонів гривень.

В кінці січня вже 2022 року стало відомо, що протиаварійні роботи після пожежі в костелі святого Миколая вже завершено. За словами адвоката Масі Найєма, який контролював витрати грошей, було витрачено лише 21,5 мільйона гривень - усі кошти надійшли від бізнесменів-благодійників.