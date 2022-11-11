Кабмін вніс церкви стародавнього Чернігова до реєстру нерухомих пам’яток

Кабінет міністрів вніс до Державного реєстру нерухомих пам’яток України ряд об’єктів культурної спадщини національного значення, що розташовані в Чернігові.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, таке рішення було ухвалено на засіданні 10 листопада.

Зокрема, воно стосується таких пам'яток як Будинок губернатора, П‘ятницька церква, Катерининська церква, Будинок архієпископа, Спасо-Преображенський собор, а також комплексу споруд Троїцько-Іллінського монастиря.

Відповідно, зазначені об’єкти було виключено зі Списку пам’ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави. Зазначимо, що вказані пам'ятки наразі входять до національного архітектурно-історичного заповіднику "Чернігів стародавній".

Нагадаємо, що у жовтні Кабмін також перевів зі списку пам’ятників архітектури УРСР до реєстру нерухомих пам’яток України ансамбль неоготичного Миколаївського костьолу в Києві, який постраждав від пожежі у вересні 2021 року.