Кабмін запропонує Раді дозволити вилучати з охоронного реєстру радянські та імперські пам’ятки

Кабінет міністрів подасть до Верховної Ради законопроект, який встановлює правові підстави для вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України об'єктів культурної спадщини, які є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології.

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Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, яке є ініціатором документу, уряд схвалив його на засіданні 2 грудня. Він передбачає відповідні зміни до закону про охорону культурної спадщини.

"Зміни до законодавства потрібні, аби посилити позиціонування України в новому геополітичному контексті як центру демократії й свободи", - заявили у відомстві.

Документ передбачає внесення змін до статей 13, 15 зазначеного закону та доповнення його новою статтею 151 шляхом розширення пам’яток, які не підлягають занесенню до Реєстру об'єктів культурної спадщини, та доповненням критеріями віднесення об’єктів культурної спадщини до символів російської імперської або радянської тоталітарної політики.

"Змінити державну політику щодо збереження та захисту культурної спадщини необхідно саме зараз, адже вона є одним з головних чинників формування української ідентичності. Запит українського суспільства, виснаженого російською агресією та звірствами російської армії, на зміни дуже високий", - зазначив міністр Олександр Ткаченко.

За його словами, саме зараз "переосмислення та пошук нових змістів й загальнолюдських ціннісних наративів" є найбільш актуальним, і треба позбавити український культурний простір "від постколоніального баласту".

Нагадаємо при цьому, що місяць тому експертна рада Мінкульту з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму закликала органи місцевої влади підтримувати в належному стані монументи та меморіали, встановлені для увічнення пам’яті учасників та жертв Другої світової війни, але замінити на них цифри 1941 на 1939.