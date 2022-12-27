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В Черновцах демонтировали бюст Пушкина со здания драмтеатра (ФОТО)
С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской с помощью автовышки сняли гипсовый бюст русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает Черновицкий областной совет, чьим коммунальным предприятием является это учреждение культуры.
Как пояснил директор театра Иван Бутняк, разрешения демонтировать бюст ждали несколько месяцев: поскольку здание является памятником архитектуры национального значения, его должно было предоставить Министерство культуры и информационной политики.
По словам руководителя театра, бюст Пушкина будет храниться как артефакт в складском помещении театра, рядом с бюстом Иосифа Сталина. При этом театр планирует заменить демонтированный бюст новым.
"Уже в скором времени на странице театра в Facebook появится анкета, с помощью которой черновчане определят, чей бюст займет место русского поэта. Среди вариантов – Юрий Федькович, Леся Украинка и другие известные личности", - указывают в облсовете.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что накануне депутаты Харьковского областного совета приняли решение о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина в Харьковский академический драматический театр.
Кроме того, в самих Черновцах 23 декабря был демонтирован и распилен памятник Пушкину. Добавим, что 16 декабря был демонтирован исторический памятник Пушкину в Днепре, в ноябре памятник поэту снесли в Житомире, а также в Харькове. Еще в мае памятник Пушкину был демонтирован в Николаеве, а в конце апреля - в Чернигове.