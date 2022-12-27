В Черновцах демонтировали бюст Пушкина со здания драмтеатра (ФОТО)

С фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской с помощью автовышки сняли гипсовый бюст русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает Черновицкий областной совет, чьим коммунальным предприятием является это учреждение культуры.

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Как пояснил директор театра Иван Бутняк, разрешения демонтировать бюст ждали несколько месяцев: поскольку здание является памятником архитектуры национального значения, его должно было предоставить Министерство культуры и информационной политики.

По словам руководителя театра, бюст Пушкина будет храниться как артефакт в складском помещении театра, рядом с бюстом Иосифа Сталина. При этом театр планирует заменить демонтированный бюст новым.

"Уже в скором времени на странице театра в Facebook появится анкета, с помощью которой черновчане определят, чей бюст займет место русского поэта. Среди вариантов – Юрий Федькович, Леся Украинка и другие известные личности", - указывают в облсовете.

Фото: Черновицкий областной совет Фото: Черновицкий областной совет Фото: Черновицкий областной совет Фото: Черновицкий областной совет Фото: Черновицкий областной совет Фото: Черновицкий областной совет Фото: Черновицкий областной совет

Напомним, что накануне депутаты Харьковского областного совета приняли решение о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина в Харьковский академический драматический театр.

Кроме того, в самих Черновцах 23 декабря был демонтирован и распилен памятник Пушкину. Добавим, что 16 декабря был демонтирован исторический памятник Пушкину в Днепре, в ноябре памятник поэту снесли в Житомире, а также в Харькове. Еще в мае памятник Пушкину был демонтирован в Николаеве, а в конце апреля - в Чернигове.