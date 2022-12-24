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В Харькове убрали Пушкина из названия академического театра
Депутаты Харьковского областного совета приняли важное решение о переименовании Харьковского академического российского драматического театра имени Пушкина. Теперь заведение будет называться "Харьковский академический драматический театр".
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
За то, чтобы убрать из названия слова "русский" и Пушкин", на сессии проголосовал 81 депутат, еще двое воздержались.
"Россияне почти год демонстрируют свое истинное отношение к культурному фонду и историческим достопримечательностям Харькова - ровняют город с землей, уничтожают культурное достояние, сами же целятся в здания, названные в честь их писателей и деятелей", - отметил Синегубов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, только в марте этот театр трижды попадал под обстрел: тогда россияне повредили помещение художественного цеха, взрывная волна выбила окна, двери.
"Нация вандалов, которая не чтит прошлое и не заслуживает будущего", - подчеркнул Синегубов.
Он добавил, что это решение – своевременно.
"Приветствую коллектив театра, художников, общественных активистов и всех неравнодушных харьковчан и жителей области. Благодарен депутатскому корпусу за государственную позицию", - резюмировал Синегубов.
Отметим, в процессе дерусификации и десоветизации Украины в Черновцах снесли последний памятник поэту Александру Пушкину
Напомним также, что в ноябре памятник Пушкину был демонтирован в Житомире, а также в Харькове. Еще в мае памятник Пушкину был демонтирован в Николаеве, а в конце апреля - в Чернигове. Все они, кроме николаевского, также были историческими памятниками, установленными еще при Российской империи в 1899-1905 годах.