В Харькове убрали Пушкина из названия академического театра

Депутаты Харьковского областного совета приняли важное решение о переименовании Харьковского академического российского драматического театра имени Пушкина. Теперь заведение будет называться "Харьковский академический драматический театр".

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За то, чтобы убрать из названия слова "русский" и Пушкин", на сессии проголосовал 81 депутат, еще двое воздержались.

"Россияне почти год демонстрируют свое истинное отношение к культурному фонду и историческим достопримечательностям Харькова - ровняют город с землей, уничтожают культурное достояние, сами же целятся в здания, названные в честь их писателей и деятелей", - отметил Синегубов.

По его словам, только в марте этот театр трижды попадал под обстрел: тогда россияне повредили помещение художественного цеха, взрывная волна выбила окна, двери.

"Нация вандалов, которая не чтит прошлое и не заслуживает будущего", - подчеркнул Синегубов.

Он добавил, что это решение – своевременно.

"Приветствую коллектив театра, художников, общественных активистов и всех неравнодушных харьковчан и жителей области. Благодарен депутатскому корпусу за государственную позицию", - резюмировал Синегубов.

Отметим, в процессе дерусификации и десоветизации Украины в Черновцах снесли последний памятник поэту Александру Пушкину

Напомним также, что в ноябре памятник Пушкину был демонтирован в Житомире, а также в Харькове. Еще в мае памятник Пушкину был демонтирован в Николаеве, а в конце апреля - в Чернигове. Все они, кроме николаевского, также были историческими памятниками, установленными еще при Российской империи в 1899-1905 годах.