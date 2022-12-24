У Харкові прибрали Пушкіна з назви академічного театру

Депутати Харківської обласної ради ухвалили важливе рішення про перейменування Харківського академічного російського драматичного театру імені Пушкіна. Відтепер заклад матиме назву "Харківський академічний драматичний театр".

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За те, щоб прибрати з назви слова "російський" і Пушкін", на сесії проголосував 81 депутат, ще двоє - утрималися.

"Росіяни майже рік демонструють своє справжнє ставлення до культурного фонду та історичних пам'яток Харкова – рівняють місто з землею, знищують культурні надбання, самі ж цілять у будівлі, що названі на честь їхніх письменників та діячів", - зазначив Синєгубов.

За його словами, тільки у березні цей театр тричі потрапляв під ворожий обстріл: тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері.

"Нація вандалів, яка не шанує минуле, і яка не заслуговує на майбутнє", - підкреслив Синєгубов.

Він додав, що це рішення – на часі.

"Вітаю колектив театру, митців, громадських активістів та всіх небайдужих харків’ян і жителів області. Вдячний депутатському корпусу за державницьку позицію", - резюмував Синєгубов.

Зазначимо, у процесі дерусифікації та дерадянізації України в Чернівцях знесли останній пам'ятник поету Олександрові Пушкіну

Нагадаємо також, що у листопаді пам'ятник Пушкіну демонтували у Житомирі, а також у Харкові. Ще в травні пам'ятник Пушкіну було демонтовано у Миколаєві, а наприкінці квітня - у Чернігові. Усі вони, окрім миколаївського, також були історичними пам'ятками, встановленими ще за часів Російської імперії у 1899-1905 роках.