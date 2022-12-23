У Чернівцях не залишилося жодного пам'ятника Пушкіну – всі демонтували

У процесі дерусифікації та дерадянізації України в Чернівцях знесли останній пам'ятник поету Олександрові Пушкіну. Про це повідомив мер Роман Клічук.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Спочатку монумент розпилили навпіл, а потім по частинам зняли з постаменту будівельним краном.

"Послідовно позбуваємось радянського мотлоху. Цього разу під демонтаж потрапив вже останній пам’ятник "великому руzzzькому поету" Пушкіну. Чужих героїв нам не потрібно, достатньо маємо своїх", — прокоментував Кличук.

Нагадаємо також, що у листопаді пам'ятник Пушкіну демонтували у Житомирі, а також у Харкові. Ще в травні пам'ятник Пушкіну було демонтовано у Миколаєві, а наприкінці квітня - у Чернігові. Усі вони, окрім миколаївського, також були історичними пам'ятками, встановленими ще за часів Російської імперії у 1899-1905 роках.