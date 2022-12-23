В Черновцах не осталось ни одного памятника Пушкину – все демонтировали

В процессе дерусификации и десоветизации Украины в Черновцах снесли последний памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил мэр Роман Кличук.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Сначала монумент распылили пополам, а затем по частям сняли с постамента строительным краном.

"Последовательно избавляемся от советского хлама. В этот раз под демонтаж попал уже последний памятник "великому русскому поэту" Пушкину. Чужих героев нам не нужно, достаточно имеем своих", — прокомментировал Кличук.

Напомним также, что в ноябре памятник Пушкину был демонтирован в Житомире, а также в Харькове. Еще в мае памятник Пушкину был демонтирован в Николаеве, а в конце апреля - в Чернигове. Все они кроме николаевского также были историческими памятниками, установленными еще во времена Российской империи в 1899-1905 годах.