В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)

В Днепре 16 декабря был проведен очередной демонтаж памятников в рамках дерусификации и лишения города символов советской власти, а также символов, связанных с культурой и историей России.

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Как сообщает пресс-служба городского совета, были демонтированы памятники поэту Александру Пушкину (1799-1837) и советскому партизану-пионеру Володе Дубинину (1927-1942).

"На очереди — памятники Максиму Горькому, Валерию Чкалову, Александру Матросову, Ефиму Пушкину. Всего около десяти памятников будет демонтировано. Все они будут храниться на одном из коммунальных предприятий. Их судьбу будем в дальнейшем решать коллегиально с привлечением к этому процессу специалистов", – прокомментировал заместитель городского головы Михаил Лысенко.

Памятник Пушкину в Днепре был открыт в виде бронзового бюста на гранитном постаменте в октябре 1901 года. Он располагался на углу проспекта Пушкина и улицы Надежды Алексеенко (бывшая Чичерина). В 2010 году он был признан памятником монументального искусства местного значения.

Демонтаж бюста Пушкина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Пушкина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Пушкина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Пушкина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Пушкина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Пушкина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Пушкина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Пушкина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет

В свою очередь, бюст Володи Дубинина был установлен при входе в парк, названный в его честь, расположенный между проспектом Гагарина и улицей Высоковольтной. Бюст был установлен в 1967 году в честь 40-летия со дня рождения партизана.

Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет

Напомним также, что в ноябре памятник Пушкину был демонтирован в Житомире, а также в Харькове. Еще в мае памятник Пушкину был демонтирован в Николаеве, а в конце апреля – в Чернигове. Все они, кроме николаевского, также были историческими памятниками, установленными еще во времена Российской империи в 1899-1905 годах.