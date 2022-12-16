Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)

В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Фото: Днепровский горсовет

В Днепре 16 декабря был проведен очередной демонтаж памятников в рамках дерусификации и лишения города символов советской власти, а также символов, связанных с культурой и историей России.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Как сообщает пресс-служба городского совета, были демонтированы памятники поэту Александру Пушкину (1799-1837) и советскому партизану-пионеру Володе Дубинину (1927-1942).

"На очереди — памятники Максиму Горькому, Валерию Чкалову, Александру Матросову, Ефиму Пушкину. Всего около десяти памятников будет демонтировано. Все они будут храниться на одном из коммунальных предприятий. Их судьбу будем в дальнейшем решать коллегиально с привлечением к этому процессу специалистов", – прокомментировал заместитель городского головы Михаил Лысенко.

Памятник Пушкину в Днепре был открыт в виде бронзового бюста на гранитном постаменте в октябре 1901 года. Он располагался на углу проспекта Пушкина и улицы Надежды Алексеенко (бывшая Чичерина). В 2010 году он был признан памятником монументального искусства местного значения.

Фото 2 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Пушкина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 3 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Пушкина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 4 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Пушкина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 5 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Пушкина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 6 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Пушкина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 7 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Пушкина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 8 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Пушкина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 9 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Пушкина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет

В свою очередь, бюст Володи Дубинина был установлен при входе в парк, названный в его честь, расположенный между проспектом Гагарина и улицей Высоковольтной. Бюст был установлен в 1967 году в честь 40-летия со дня рождения партизана.

Фото 10 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 11 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 12 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 13 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 14 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 15 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 16 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 17 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 18 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 19 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 20 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 21 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет
Фото 22 — В Днепре демонтировали бюст Пушкина (ФОТО)
Демонтаж бюста Володи Дубинина в Днепре. Фото: Днепровский горсовет

Напомним также, что в ноябре памятник Пушкину был демонтирован в Житомире, а также в Харькове. Еще в мае памятник Пушкину был демонтирован в Николаеве, а в конце апреля – в Чернигове. Все они, кроме николаевского, также были историческими памятниками, установленными еще во времена Российской империи в 1899-1905 годах.

Автор:
Тимофей Беспятов