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Дерусификация продолжается: в Киеве переименовали парк Пушкина, сквер Трудовой Славы и еще ряд объектов
Киевский городской совет на заседании 13 июля переименовал еще 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. В частности, теперь в столице не будет сквера Трудовой Славы, парка Пушкина и сквера Чкалова.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета.
Так, в Дарницком районе переименовали:
- сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;
- улицу Челюскинцев – улицу Героев Змеиного;
- переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;
- переулок Крылова 2-й – переулок Джмелиный;
- переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.
В Шевченковском районе :Подписывайтесь на наш YouTube канал
- парк им. А.С. Пушкина – парк им. Ивана Багряного;
- сквер им. Валерия Чкалова – сквер Литературный.
В Деснянском районе :
- переулок Ватутинский – переулок Зазимский;
- улицу Маяковского – улицу Тараса Коваля;
- улицу Теодора Драйзера – улицу Рональда Рейгана.
В Днепровском районе :
- улицу Майскую – улицу Качину;
- улицу Минина – улицу Александра Лазаревского;
- улицу Пожарского – улицу Дмитрия Багалия.
В Оболонском районе :
- улицу Совхозную – улицу Дунайскую.
Напомним, Киевский городской совет на заседании 18 мая переименовал 26 городских объектов. В частности, новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого".