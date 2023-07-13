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Дерусификация продолжается: в Киеве переименовали парк Пушкина, сквер Трудовой Славы и еще ряд объектов

Фото: Facebook/olegsl
Сброшенный в октябре 2022 года самый старый в Киеве бюст Пушкина. Фото: Facebook/olegsl

Киевский городской совет на заседании 13 июля переименовал еще 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. В частности, теперь в столице не будет сквера Трудовой Славы, парка Пушкина и сквера Чкалова.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Так, в Дарницком районе переименовали:

  • сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;
  • улицу Челюскинцев – улицу Героев Змеиного;
  • переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;
  • переулок Крылова 2-й – переулок Джмелиный;
  • переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.

В Шевченковском районе :

  • парк им. А.С. Пушкина – парк им. Ивана Багряного;
  • сквер им. Валерия Чкалова – сквер Литературный.

В Деснянском районе :

  • переулок Ватутинский – переулок Зазимский;
  • улицу Маяковского – улицу Тараса Коваля;
  • улицу Теодора Драйзера – улицу Рональда Рейгана.

В Днепровском районе :

  • улицу Майскую – улицу Качину;
  • улицу Минина – улицу Александра Лазаревского;
  • улицу Пожарского – улицу Дмитрия Багалия.

В Оболонском районе :

  • улицу Совхозную – улицу Дунайскую.

Напомним, Киевский городской совет на заседании 18 мая переименовал 26 городских объектов. В частности, новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого".

Автор:
Нина Комащенко